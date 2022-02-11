У мінцифри наголосили, що пілотування для шкіл впроваджують разом із Міністерством освіти і науки та проєктом EU4DigitalUA.
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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що один із ключових проєктів у рамках реформи ІТ-освіти – оновлення шкільного курсу з інформатики.
За його словами, в закладах освіти застаріле програмне забезпечення, не вистачає вчителів з ІТ-освітою, предмет викладають вчителі інших предметів.
Це зовсім не ті уроки інформатики, які допоможуть дітям знайти себе у новому цифровому світі. Впевнений, що оновлені уроки з інформатики стануть тим першим базисом, який допоможе дітям потім легко знайти себе в ІТ-спеціальностях,
– зазначив Федоров.
Пілотування відбуватиметься у 50 закладах загальної середньої освіти. А з 1 вересня 2023 року оновлений зміст предмета "Інформатика" буде реалізовуватися для всіх шкіл на загальнодержавному рівні.
Проєкт передбачає залучення найкращих українських та європейських експертів, а також представників ІТ-кластерів та ІТ-асоціацій України, які готові надати технологічну експертизу для викладання, навчання та оцінювання учнів, а також створення нового контенту для шкільного предмета "Інформатика" у 1 – 11 класах.
В рамках проєкту планується:
- проаналізувати та оновити зміст предмета “Інформатика”,
- напрацювати концептуально новий підхід до методики викладання інформатики,
- створити репозиторій цифрових освітніх ресурсів,
- дати змогу школярам та вчителям обирати траєкторії навчання.
Міністр цифрової трансформації анонсував проєкт ще грудні 2021 року. Він наголосив, що вчитися правильно користуватися технологіями "важливо з дитинства", зокрема у школах на уроках інформатики.
До слова, українські школярі почали цікавитися питанням про те, чи скасують ДПА у 2022 році, як це робили у попередні два роки через коронавірус. Які предмети ДПА випускники мають обов’язково складати у формі ЗНО та чи скасують ДПА – читайте у статті.