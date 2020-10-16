З 16 жовтня набрали чинності нові правила дистанційного навчання в школах. Мовиться, як про здобуття загальної середньої освіти дистанційно, так і про застосування технологій під час надзвичайних подій, наприклад, карантину.

На дистанційну форму навчання може перейти будь-який учень

Перейти на дистанційну форму навчання відтепер може будь-який учень, який хоче опановувати індивідуальну програму. Про це мовиться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

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Дистанційна форма – лише добровільна і перейти на неї можна, подавши заяву від батьків.

Через пандемію коронавірусу весь світ шукає альтернативні шляхи для економічного та соціального життя. І галузь освіти – не виняток, адже для нас важливо, щоб освітній процес тривав та був якісним і безпечним. Дистанційне навчання є перспективною сферою розвитку освіти в умовах її цифровізації,

– зазначив виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет.

У МОН пропонують використовувати дистанційне навчання не лише для проведення оцінювання та консультацій з певних предметів. Також технології освіти на відстані хочуть застосувати для психологічних та корекційних занять для осіб з особливими потребами.

Особливості дистанційного навчання згідно з рекомендаціями МОН:

організація освітнього процесу має забезпечувати взаємодію вчителів з учнями;

під час дистанційного навчання мають створюватися умови для участі в освітньому процесі осіб з ООП з обов’язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку;

заклад освіти забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів;

для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів – телефонного, поштового зв'язку тощо;

організація освітнього процесу обов’язково здійснюється з дотриманням вимог щодо захисту персональних даних, а також санітарних правил.

Зверніть увагу! У МОН наголосили, що організація дистанційного навчання має відбуватись лише під час робочого часу вчителів. Заклади освіти самі вирішують, як перевіряти якість навчання учнів.



Нове положення про дистанційне навчання / Інфографіка МОН



Деталі щодо нових правил дистанційного навчання / Інфографіка МОН

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Кабмін рекомендував школам швидше піти на канікули

Зазначимо, що 13 жовтня Кабмін ухвалив рекомендацію закладам середньої освіти піти на канікули з 15 по 30 жовтня. Після цього школи, можливо, перейдуть на дистанційне навчання, Також навчатись на відстані будуть і студенти. Їм рекомендували покинути гуртожитки. Рішення щодо початку канікул ухвалюють місцеві органи влади.