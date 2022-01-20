Оновлене шкільне харчування: у МОН розповіли, хто і за що відповідає

У МОН заявили, що школи можуть не використовувати меню від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Однак, вони зобов'язані дотримуватись норм харчування, чинних для закладів освіти.

За норми харчування відповідальне Міністерства охорони здоров'я. А от вигляд, смак та якість страв – це відповідальність шкіл.

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У Міносвіти заявили, що нові норми харчування в закладах освіти розробили спеціалісти МОЗ на основі рекомендації ВООЗ і ЮНІСЕФ. А потім їх затвердив уряд.

Школи можуть не використовувати меню Клопотенка

МОЗ рекомендує школам використовувати меню від шеф-кухаря Євгена Клопотенка та його команди, адже воно відповідає новим нормам. Технологічні картки вже 187 страв є на платформі "Знаїмо".

Усі вони пройшли перевірку в Інституті громадського здоров'я НАМН України імені Марзєєва та отримали висновок Держпродспоживслужби. Це дозволяє школам готувати страви за цими картками без необхідності їх ще десь затверджувати. Однак користуватись цим меню заклади не зобов'язані.

Заклади освіти не зобов‘язані використовувати рекомендоване Міністерством охорони здоров’я меню, однак самостійно розроблене меню має відповідати нормам, встановленим державою,

– наголосили в МОН.

Хто і за що відповідає в організації шкільного харчування

Засновник (засновники) закладу, директор школи та постачальники харчових продуктів і послуг (якщо школа найняла приватне підприємство) відповідають за:

планування та організацію харчування;

матеріально-технічне забезпечення їдальні (харчоблоку) та буфету;

дотримання вимог санітарного законодавства;

дотримання законодавства з питань безпечності та якості харчових продуктів;

виконання норм харчування;

відповідність меню та асортименту буфету;

безпечність і якість сировини, харчових продуктів і готових страв.

Міністерство охорони здоров’я відповідає за всі питання щодо розробки норм харчування.

Територіальні органи Держпродспоживслужби забезпечують контроль за дотриманням вимог у закладах.

Куди скаржитися батькам учнів

Якщо батьки знайшли порушення, то можуть попросити пояснень в адміністрації школи. Якщо школа не реагує – звертайтеся до Держпродспоживслужби. Для цього вони створили спеціального чат-бота у телеграмі.

Фахівці Держпродспоживслужби, які отримуватимуть скарги, будуть їхати до шкіл, щоб перевірити харчові блоки та меню.

Тож, якщо у вас є претензії до раціону дитини, просіть її робити фото, фіксуйте все та надсилайте скаргу до Держпродспоживслужби. На їхньому сайті в розділі " Звернення громадян" є всі контакти та зразок скарги.

Що відомо про нове шкільне харчування

З 1 січня школи повинні перейти на нове меню для учнів – з овочами, фруктами та іншими корисними стравами. Для цього шеф-кухар Євген Клопотенко розробив для шкіл 160 нових страв, в яких обмежено кількість солі та цукру, а збільшено кількість м’яса, овочів і фруктів.

Як будуть харчувати учнів у школі:

Приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди.

Потрібно надавати перевагу цільнозерновим хлібобулочним виробам із високим вмістом клітковини з додаванням висівок, насіння.

М’ясні страви (очищені від волокон курку, індичку, нежирну свинину, телятину) треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами.

У стравах можуть бути очищені горіхи або насіння (але це треба вказувати в меню, аби діти з харчовими алергіями знали про це).

Сніданок, обід та вечеря мають містити по одній порції зернових продуктів або картоплі, овочів, фруктів, м’ясних чи рибних страв, молочних чи кисломолочних продуктів.

Сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування їжі, а салати треба заправляти перед видаванням.

Питна вода має бути доступна завжди під час їжі.