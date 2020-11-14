Не всі люди можуть з легкістю пройти співбесіду на роботу онлайн. Але в цей час такі інтерв’ю стають все більш популярними через пандемію. Тож, ми підготували поради, які допоможуть підготуватися до онлайн-розмови з менеджером.

Експерти вважають, що онлайн теж можна запам’ятатися менеджеру та справити хороше враження. Поради, які допоможуть легко пройти співбесіду, надали фахівці з видання Find Courses.

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Як пройти співбесіду онлайн

Підготуйте своє робоче місце

Вам варто підготувати свою кімнату чи кабінет до співбесід. Для цього варто обрати нейтральний фон, де не буде видно вашого одягу чи незастеленого ліжка. І кімната має бути чистою та прибраною, бо це може пролити світло на вашу особистість.

Також переконайтеся, що в кімнаті достатньо світла. Зокрема, можна розташуватися біля вікна тощо. І обов’язково вимкніть усі зайві звуки та сповіщення, які можуть заважати розмові.

Офіційний одяг

Не варто на співбесіду одягати щось брудне чи недоцільне (до прикладу, футболку з фото алкоголю тощо). Експерти радять ставитися до онлайн-інтерв’ю, як до фізичного. Тож, одягнутися варто доречно.

Офіційний одяг не тільки допоможе вам виглядати впевнено, але й підготовлено. Так само уникайте надмірних візерунків або відволікаючих блискіток. Ви маєте запам’ятатися, як кандидат на вакансію, а не своїм вбранням.

Говоріть нестандартними фразами

Відповідайте на поширені запитання співбесіди незвичними фразами. Наприклад, у відповідь на "розкажи мені про себе" зробіть 3-хвилинний опис, який включає про вас найцікавіші факти.

Почніть з особистих якостей, які допоможуть у роботі. Також можна поділитися з менеджером чимось цікавим та особистим, щоб створити враження, що ви давні друзі.

Можна ще підготувати історію успіху з попередньої роботи. Це має показати вас з гарної сторони.

Але будьте готові до питань про проблемні сторони. Швидше за все, менеджеру буде цікаво, чому ви пішли з попередньої роботи чи що у вас там не виходило.

Покажіть свій досвід

Підготуйте розповідь про досвід, який показує ваші глибокі знання в галузі, в якій ви працюєте. Наприклад, проаналізуйте, на чому компанія, куди ви хочете влаштуватися, повинна зосередитися в даний момент, щоб мати перевагу над конкурентами тощо. Такі ідеї відразу покажуть, що ви будете цінними компанії.

Сформулюйте свою цінність

Ви маєте розповісти, що відрізняє вас від решти кандидатів. Покажіть, що завдяки вам компанія буде розвиватися тощо. Якщо ви зможете продемонструвати таку цінність, ви одразу отримаєте пропозицію про цю роботу.

Тож, найважливішим аспектом проведення онлайн-співбесіди є підготовка.