Онлайн-посібник з порадами для вчителів і керівників шкіл та профтехів щодо COVID-19

Міністерство освіти і науки спільно з Дитячим фондом ООН та за участі міжнародних партнерів розробили інтерактивний порадник "Школа в умовах пандемії" для керівників і колективів шкіл та профтехів.

Цей онлайн-інструмент допоможе керівникам і педагогам оцінити готовність закладу до вирішення викликів, пов’язаних із коронавірусом.

До теми Чи можуть невакциновані діти відвідувати садочки та школи: пояснення експертки

"Рекомендації, поради та ідеї, які містяться в пораднику, допоможуть закладам освіти ефективно забезпечити неперервну якісну та інклюзивну освіту в умовах кризи, піклуючись про безпеку, фізичне та емоційне здоров’я учнів", – зазначив заступник міністра освіти Артур Селецький.

За його словами, порадник створено міжнародними експертами з урахуванням вже існуючих вітчизняних рекомендацій та з використанням матеріалів ЮНІСЕФ, ВООЗ та інших міжнародних організацій.

Порадник в інтерактивному форматі доступний за посиланням

Натомість голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Лотта Сильвандер запевнила, що пандемія загострила проблеми, пов’язані з соціальною нерівністю та ускладнила доступ до якісних освітніх послуг для найуразливіших категорій дітей в усьому світі.

Порадник також передбачає тематичне опитування керівників і педагогів щодо роботи закладів освіти в умовах пандемії. Це допоможе з’ясувати наявні потреби закладів та ефективно планувати підтримку.

Зазначається, що для обговорення захисту від інфекційних хвороб і вакцинації з батьками або педагогами освітянам радять залучати медиків, які відповідатимуть на запитання та руйнуватимуть поширені міфи.