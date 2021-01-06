В Україні є кілька тисяч сіл, які не мають доступу до швидкісного інтернету. Але в січні запроваджують локдаун, тому більшості шкіл доведеться перейти знову на онлайн-навчань. Як за таких умов забезпечують навчання для дітей у країнах Латинської Америки – читайте у матеріалі.

Видання "Нова українська школа" підготувала кілька фактів з досвідом країн, де проблему з інтернетом розв’язують максимально ефективно.

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Колумбія

За три тижні після початку карантину в Колумбії почалася радіотрансляція навчальних подкастів. Ця ініціатива належить об’єднанню вчителів Колумбії та має на меті розвиток дітей країни з різних верств населення.

Ця програма вже реалізувала 10 сезонів та понад 70 серій навчального матеріалу, які транслюються через місцеві радіостанції, месенджер WhatsApp та інші цифрові платформи.

Тривалість кожного епізоду складає в середньому 10 хвилин. Трансляція відбувається двічі на день – вранці та ввечері, що дає змогу учням повернутися до вже прослуханого або долучитися до навчання в зручний час.

Вчителі можуть використовувати радіоуроки, комбінуючи їх з іншими методиками онлайн-навчання. Наприклад, учні можуть обговорювати у WhatsApp з учителем почуте під час трансляції, виконувати домашні завдання та відправляти їх на перевірку.

Бразилія

У бразильському штаті Сан-Паулу – одна з найбільших шкільних систем – понад 3,5 млн учнів та близько 5 тисяч шкіл.

У країні, при введенні дистанційного навчання, додатково розробили та надрукували навчальні комплекти, насамперед, для молодшої школи. Комплект містить підручники, літературу та методички для батьків щодо навчання. З адресною доставкою цих матеріалів освітянам допомагала поліція.

Окрім того, державні школи в Бразилії опікуються дітьми з малозабезпечених сімей, надаючи їм щоденне безплатне харчування. Під час карантину сім'ям перераховували грошову допомогу.

Також одразу на початку карантину для підтримки вчителів створено Освітній медіацентр, який мав спеціальний застосунок для тимчасового безоплатного доступу до приватних освітніх платформ.

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Пізніше почалася повноцінна трансляція освітнього контенту для дітей та вчителів на чотирьох телеканалах. До створення відеоконтенту залучені найкращі педагоги країни.

Окрім цього, учням та студентам спонсорували навчальні онлайн-пакети із безплатним трафіком для певних сайтів.

Перу

Міністерство освіти Перу з початком карантинних обмежень запустило багатоканальне дистанційне навчання "Навчайся вдома", причому розробили й запустили її лише за 12 днів.

Вона повністю відповідає національній навчальній програмі країни і може відтворюватися чотирма каналами: телебачення, радіо, інтернет та друковані матеріали.

За даними ЮНІСЕФ, 85% сімей у Перу мають телевізор, 84% – радіо, 82% – мобільні телефони й лише 24% – доступ до інтернету. Тож забезпечити доступ до матеріалів дітям із віддалених регіонів було складно.

До реалізації проєкту залучали як державні, так і приватні теле- і радіостанції. Також там розробили нову цифрову платформу з адаптуванням до мобільних пристроїв. Ця платформа дає змогу підтримувати необмежену кількість користувачів одночасно, а також відрізняється “веблегкістю” – можливістю використовувати в місцевостях із поганою пропускною здатністю інтернету.

Партнерами програми також стали популярні мобільні додатки. А для вчителів розробили інструкції щодо підтримки учнів та їхніх батьків.

Чилі

Особливість освітньої системи Чилі – наявність, окрім звичайних шкіл, закладів так званого "другого шансу". Це система шкіл для дітей та підлітків із проблемних сімей.

Зазвичай до таких закладів ходили діти, які до того намагалися навчатися у звичайних школах, але через сімейні проблеми (алкоголь, наркотики тощо) змушені були покинути навчання.

Здебільшого, учні не лише не мають доступу до інтернету вдома, але й мають низький рівень цифрової грамотності. Тому в Перу зробили акцент на використанні мобільних телефонів, адже 95% учнів мають гаджети. Навчання відбувається за допомогою безоплатних соціальних мереж – WhatsApp, Instagram та Facebook.

Основне завдання шкіл "другого шансу" – дати не лише академічні знання, а й емоційну та соціальну підтримку. Тому вчителі підтримують своїх учнів цілодобово через групи у WhatsApp.

Як відбувається онлайн-навчання в Перу? Фотографії з посібника учням відправляють у WhatsApp та розміщують на сторінках шкіл у Facebook та Instagram. Учні можуть виконувати домашні завдання та відправляти вчителю свої роботи.

Окрім того, школярам дозволяють виконувати завдання в зручний для себе спосіб – письмово, на комп’ютері, за допомогою додаткових програм. Також дітей заохочують до виконання нестандартних завдань – групових та індивідуальних проєктів, віртуальних змагань тощо.