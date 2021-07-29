Додали соняшникову олію та безлактозне молоко: уряд змінив норми харчування у школах

Уряд змінив деякі норми харчування у закладах освіти. Зокрема шкільним їдальням дозволили використовувати соняшникову та кукурудзяну олії для приготування їжі.

Нові норми ха рчування у школах

Також новий документ доповнює групи харчових продуктів – зернові культури (наприклад, гречка), сухофрукти та безлактозне молоко. Відповідну постанову ухвалили на засіданні 28 червня.

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До цього норми харчування передбачали використання рафінованої олії, що містить понад 50% мононенасичених жирів і менше 40% поліненасичених жирів. А тепер дозволили використовувати соняшникову та кукурудзяну олії.

Нова постанова також розширює інші норми приготування страв:

дозволи сухофрукти в раціоні двічі на тиждень (раніше дозволяли один раз);

водночас чай зможуть подавати лише один раз на тиждень;

кількість вершкового масла для однієї порції збільшили з 1,5 до 2,5 грамів;

можна використовувати насіння й горіхи.

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До слова, під наставництвом першої леді Олени Зеленської та шеф-кухаря Євгена Клопотенка в Україні розробили нове шкільне 4-тижневе меню для учнів, яке складається зі 160 страв.

Чим заборонено годувати дітей у школах

м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва, гриби;

непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;

непастеризовані соки, газовані напої та кава;

продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;

також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі зернові продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.

Окрім того, Клопотенко розповів, що дещо здорожчає нове шкільне меню. За його словами, якщо раніше для приготувати їжі за всіма вимогам треба було 14 гривень, то зараз це буде 14 гривень і 50 копійок. А для кращого харчування і якості продуктів, – від 14 до 25 гривень.