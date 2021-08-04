Олімпійська призерка з Канади присоромила вчительку, яка казала їй покинути спорт

Олімпійська призерка Пенні Олексяк з Канади висміяла свою колишню вчительку, яка казала їй припинити плавання та називала найгіршою з всіх.

Нещодавно Пенні Олексяк виборола бронзову медаль у змаганні з водних видів спорту серед жінок на 200 метрів вільним стилем у Токіо. І зараз вона має одне золото, срібло та дві бронзи, а це більше, ніж інші олімпіці з Канади.

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Олімпійська чемпіонка не назвала імені вчительки середньої школи, але вона публічно у соцмережах присоромила її за те, що вона сказала, що спорт "ні до чого Пенні не приведе".



Після участі на Олімпійських іграх у Токіо Пенні навіть стала найкрасивішою канадською спортсменкою в історії цих змагань. Тож дівчина навіть саркастично подякувати вчительці за її слова.

Я хочу подякувати тій вчительці в середній школі, яка сказала мені припинити займатися спортом, щоб зосередитися на навчанні, тому що "плавання нікуди мене не приведе". Ось чому варто мріяти,

– написала Олексяк.

Пізніше призерка уточнила, що вона не мала на увазі неповаги до вчителів. Вона лише згадала цю історію, адже вона “подіяла” на неї як стимул працювати.

"Я це написала без негативу до вчителів взагалі. Моя сестра вчителька, і я щодня бачу її надихаючих дітей. Більшість моїх учителів бачили моє бажання і підштовхнули до цілі", – додала Пенні

Перемоги Пенні Олексяк

Зазначимо, що 21-річна призерка з Канади зайняла друге місце у вільному стилі на 100 метрів (виборола срібло), та отримала бронзу на 200 метрів вільним стилем та 100 метрів в комплексі.

Олексак також є золотою медалісткою, бо вона здобула перемогу на 100 метрів вільним стилем у РІО-2016. Ці чотири нагороди роблять її канадською олімпійкою з найбільшою кількістю медалей.