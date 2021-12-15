Олімпіада геніїв: як школа може зареєструвати своїх учнів на світовий конкурс – всі деталі

Щороку у США проходить Олімпіада геніїв, яка збирає понад 1000 школярів зі всього світу. Їх об’єднує два переконання. Перше – що екологію планети треба рятувати. Друге – що саме вони знають, як це зробити завдяки науковим і творчим проєктам. Цьогоріч в Україні вперше відбудеться національна Олімпіада геніїв.

Учні та учениці, які найкраще представлять свої роботи у Києві, зможуть полетіти на світову Олімпіаду геніїв до США уже наступного літа. Як школи та вчителі можуть зареєструвати школярів – читайте у статті.

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Навіщо потрібна Олімпіада геніїв

Мета Олімпіади – сприяти досягненню цілей сталого розвитку та поширенню екологічно свідомого мислення. Вона гуртує талановиту молодь через проєктну діяльність у таких сферах:

наука, робототехніка, креативне письмо, бізнес, музика, мистецтво, корометражне кіно.

Як проходитиме Олімпіада в Україні

В Україні першу національну Олімпіаду організовує Мала академія наук (МАН). Заплановано, що вона охопить 1200 учасників і учасниць, які представлять до тисячі проєктів.

Фінал української Олімпіади геніїв запланований на середину березня 2022 року. Його проведуть у Києві. Захищати свої проєкти на національній олімпіаді учні можуть українською мовою, проте для міжнародного фіналу, який проходитиме у США, обов’язковим є знання англійської.

Фіналісти повинні будуть пройти 15-хвилинне інтерв’ю для визначення їхнього рівня володіння англійською мовою. Розмова із сертифікованими викладачами буде відбуватися на платформі Zoom.

Які нагороди будуть в Олімпіаді

Українські школярі беруть участь в Олімпіаді геніїв від моменту її заснування, з 2011 року. За десять років від України було подано 214 проєктів, з них 146 успішно пройшли міжнародну кваліфікацію та отримали 74 нагороди. Серед них – 3 золоті, 16 срібних, 27 бронзових і 28 спеціальних відзнак.

Олімпіадники змагатимуться за шість видів винагород: гран-прі, золоті, срібні та бронзові медалі, дипломи та почесні відзнаки.

Проєкти, що здобудуть гран-прі, золоті та, у певних випадках, срібні медалі, відзначать «екоквитками» на участь у глобальному фіналі Олімпіади у США.

Для закладів освіти будуть дві спеціальні нагороди від МАН — за найбільшу кількість переможців і за найбільшу кількість зареєстрованих проєктів. Для вчителів буде окрема відзнака за найбільшу кількість нагород у вихованців.

Додатково учасники, педагоги та заклади отримають грошові, стипендіальні та інші спеціальні нагороди від партнерів.

Для кого Олімпіада геніїв

До участі запрошують учнів 8 – 11 класів, яким виповнилося 13 років. Вони зможуть зареєструватися самостійно, через афілійовані школи та громадські організації або афілійованих учителів і за рекомендацією МАН за участь у Всеукраїнських олімпіадах.

Для усіх зареєстрованих учасників і учасниць у грудні проведуть освітній марафон, де розкажуть, як підготуватися до змагання.

Що таке афілійовані школи та вчителі? Афіліація – це процес, через який заклади освіти або педагоги підтверджують, що спроможні подати наукові, дослідницькі чи мистецькі проєкти високої якості.

Афілійованими закладами можуть бути: школи, територіальні відділення МАН, заклади позашкільної освіти та центри, які організовують всеукраїнські конкурси.

Щоб пройти афіліацію, потрібно:

заповнити афіліаційну заявку – до 25 грудня;

отримати рішення організаційного комітету – до 30 грудня;

оплатити вартість афіліації (для приватних закладів освіти) – до 15 січня;

Афілійовані заклади зможуть реєструвати свої проєкти до 30 січня. Важливо, що кожен проєкт можна подавати лише один раз і через один механізм участі. Тобто якщо якусь роботу зареєстрували від школи на локальному рівні, то педагог уже не має права подавати цю роботу на персональному рівні.

Чому школам і педагогам варто долучитися

Афілійовані школи та педагоги здобудуть визнання за свою роботу. У процесі відбору враховуватимуть освітні досягнення, рівень підготовки вчителів і мотиваційні листи.

Афілійовані школи та педагоги отримають статуси "Школи Олімпіади геніїв" або "Педагога Олімпіади геніїв".

Афілійовані школи та педагоги наступного року зможуть долучитися до спеціальної програми підготовки до Олімпіади. Вони отримуватимуть експертну допомогу щодо захисту проєктів і роботи з дітьми.

Афілійовані педагоги зрештою зможуть отримати статус "Тренера Олімпіади геніїв" і допомагати школярам готуватися до захисту проєктів.

До слова, у 2021 році Україну на Олімпіаді геніїв представили 26 учасників з 25 проєктами. І вибороли цілих 15 нагород. Імена призерів – читайте за посиланням.