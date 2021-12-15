Олімпіада геніїв: як школа може зареєструвати своїх учнів на світовий конкурс – всі деталі
Джерело:"Освіторія"
Щороку у США проходить Олімпіада геніїв, яка збирає понад 1000 школярів зі всього світу. Їх об’єднує два переконання. Перше – що екологію планети треба рятувати. Друге – що саме вони знають, як це зробити завдяки науковим і творчим проєктам. Цьогоріч в Україні вперше відбудеться національна Олімпіада геніїв.
Учні та учениці, які найкраще представлять свої роботи у Києві, зможуть полетіти на світову Олімпіаду геніїв до США уже наступного літа. Як школи та вчителі можуть зареєструвати школярів – читайте у статті.
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Навіщо потрібна Олімпіада геніїв
Мета Олімпіади – сприяти досягненню цілей сталого розвитку та поширенню екологічно свідомого мислення. Вона гуртує талановиту молодь через проєктну діяльність у таких сферах:
- наука,
- робототехніка,
- креативне письмо,
- бізнес,
- музика,
- мистецтво,
- корометражне кіно.
Як проходитиме Олімпіада в Україні
В Україні першу національну Олімпіаду організовує Мала академія наук (МАН). Заплановано, що вона охопить 1200 учасників і учасниць, які представлять до тисячі проєктів.
Фінал української Олімпіади геніїв запланований на середину березня 2022 року. Його проведуть у Києві. Захищати свої проєкти на національній олімпіаді учні можуть українською мовою, проте для міжнародного фіналу, який проходитиме у США, обов’язковим є знання англійської.
Фіналісти повинні будуть пройти 15-хвилинне інтерв’ю для визначення їхнього рівня володіння англійською мовою. Розмова із сертифікованими викладачами буде відбуватися на платформі Zoom.Цікаво! Українські школярі беруть участь в Олімпіаді геніїв від моменту її заснування, з 2011 року. За десять років від України було подано 214 проєктів, з них 146 успішно пройшли міжнародну кваліфікацію та отримали 74 нагороди. Серед них – 3 золоті, 16 срібних, 27 бронзових і 28 спеціальних відзнак.
Які нагороди будуть в Олімпіаді
Олімпіадники змагатимуться за шість видів винагород: гран-прі, золоті, срібні та бронзові медалі, дипломи та почесні відзнаки.
Проєкти, що здобудуть гран-прі, золоті та, у певних випадках, срібні медалі, відзначать «екоквитками» на участь у глобальному фіналі Олімпіади у США.
Для закладів освіти будуть дві спеціальні нагороди від МАН — за найбільшу кількість переможців і за найбільшу кількість зареєстрованих проєктів. Для вчителів буде окрема відзнака за найбільшу кількість нагород у вихованців.
Додатково учасники, педагоги та заклади отримають грошові, стипендіальні та інші спеціальні нагороди від партнерів.
Для кого Олімпіада геніїв
До участі запрошують учнів 8 – 11 класів, яким виповнилося 13 років. Вони зможуть зареєструватися самостійно, через афілійовані школи та громадські організації або афілійованих учителів і за рекомендацією МАН за участь у Всеукраїнських олімпіадах.
Для усіх зареєстрованих учасників і учасниць у грудні проведуть освітній марафон, де розкажуть, як підготуватися до змагання.
Що таке афілійовані школи та вчителі? Афіліація – це процес, через який заклади освіти або педагоги підтверджують, що спроможні подати наукові, дослідницькі чи мистецькі проєкти високої якості.
Афілійованими закладами можуть бути: школи, територіальні відділення МАН, заклади позашкільної освіти та центри, які організовують всеукраїнські конкурси.
Щоб пройти афіліацію, потрібно:
- заповнити афіліаційну заявку – до 25 грудня;
- отримати рішення організаційного комітету – до 30 грудня;
- оплатити вартість афіліації (для приватних закладів освіти) – до 15 січня;
Афілійовані заклади зможуть реєструвати свої проєкти до 30 січня. Важливо, що кожен проєкт можна подавати лише один раз і через один механізм участі. Тобто якщо якусь роботу зареєстрували від школи на локальному рівні, то педагог уже не має права подавати цю роботу на персональному рівні.
Чому школам і педагогам варто долучитися
Афілійовані школи та педагоги здобудуть визнання за свою роботу. У процесі відбору враховуватимуть освітні досягнення, рівень підготовки вчителів і мотиваційні листи.
- Афілійовані школи та педагоги отримають статуси "Школи Олімпіади геніїв" або "Педагога Олімпіади геніїв".
- Афілійовані школи та педагоги наступного року зможуть долучитися до спеціальної програми підготовки до Олімпіади. Вони отримуватимуть експертну допомогу щодо захисту проєктів і роботи з дітьми.
- Афілійовані педагоги зрештою зможуть отримати статус "Тренера Олімпіади геніїв" і допомагати школярам готуватися до захисту проєктів.
До слова, у 2021 році Україну на Олімпіаді геніїв представили 26 учасників з 25 проєктами. І вибороли цілих 15 нагород. Імена призерів – читайте за посиланням.