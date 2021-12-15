Учні та учениці, які найкраще представлять свої роботи у Києві, зможуть полетіти на світову Олімпіаду геніїв до США уже наступного літа. Як школи та вчителі можуть зареєструвати школярів – читайте у статті.

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Навіщо потрібна Олімпіада геніїв

Мета Олімпіади – сприяти досягненню цілей сталого розвитку та поширенню екологічно свідомого мислення. Вона гуртує талановиту молодь через проєктну діяльність у таких сферах:

  1. наука,
  2. робототехніка,
  3. креативне письмо,
  4. бізнес,
  5. музика,
  6. мистецтво,
  7. корометражне кіно.

Як проходитиме Олімпіада в Україні

В Україні першу національну Олімпіаду організовує Мала академія наук (МАН). Заплановано, що вона охопить 1200 учасників і учасниць, які представлять до тисячі проєктів.

Фінал української Олімпіади геніїв запланований на середину березня 2022 року. Його проведуть у Києві. Захищати свої проєкти на національній олімпіаді учні можуть українською мовою, проте для міжнародного фіналу, який проходитиме у США, обов’язковим є знання англійської.

Фіналісти повинні будуть пройти 15-хвилинне інтерв’ю для визначення їхнього рівня володіння англійською мовою. Розмова із сертифікованими викладачами буде відбуватися на платформі Zoom.

Які нагороди будуть в Олімпіаді

Олімпіадники змагатимуться за шість видів винагород: гран-прі, золоті, срібні та бронзові медалі, дипломи та почесні відзнаки.

Проєкти, що здобудуть гран-прі, золоті та, у певних випадках, срібні медалі, відзначать «екоквитками» на участь у глобальному фіналі Олімпіади у США.

Для закладів освіти будуть дві спеціальні нагороди від МАН — за найбільшу кількість переможців і за найбільшу кількість зареєстрованих проєктів. Для вчителів буде окрема відзнака за найбільшу кількість нагород у вихованців.

Додатково учасники, педагоги та заклади отримають грошові, стипендіальні та інші спеціальні нагороди від партнерів.

Для кого Олімпіада геніїв

До участі запрошують учнів 8 – 11 класів, яким виповнилося 13 років. Вони зможуть зареєструватися самостійно, через афілійовані школи та громадські організації або афілійованих учителів і за рекомендацією МАН за участь у Всеукраїнських олімпіадах.

Для усіх зареєстрованих учасників і учасниць у грудні проведуть освітній марафон, де розкажуть, як підготуватися до змагання.

Що таке афілійовані школи та вчителі? Афіліація – це процес, через який заклади освіти або педагоги підтверджують, що спроможні подати наукові, дослідницькі чи мистецькі проєкти високої якості.

Афілійованими закладами можуть бути: школи, територіальні відділення МАН, заклади позашкільної освіти та центри, які організовують всеукраїнські конкурси.

Щоб пройти афіліацію, потрібно:

  • заповнити афіліаційну заявку – до 25 грудня;
  • отримати рішення організаційного комітету – до 30 грудня;
  • оплатити вартість афіліації (для приватних закладів освіти) – до 15 січня;

Афілійовані заклади зможуть реєструвати свої проєкти до 30 січня. Важливо, що кожен проєкт можна подавати лише один раз і через один механізм участі. Тобто якщо якусь роботу зареєстрували від школи на локальному рівні, то педагог уже не має права подавати цю роботу на персональному рівні.

Чому школам і педагогам варто долучитися

Афілійовані школи та педагоги здобудуть визнання за свою роботу. У процесі відбору враховуватимуть освітні досягнення, рівень підготовки вчителів і мотиваційні листи.

  • Афілійовані школи та педагоги отримають статуси "Школи Олімпіади геніїв" або "Педагога Олімпіади геніїв".
  • Афілійовані школи та педагоги наступного року зможуть долучитися до спеціальної програми підготовки до Олімпіади. Вони отримуватимуть експертну допомогу щодо захисту проєктів і роботи з дітьми.
  • Афілійовані педагоги зрештою зможуть отримати статус "Тренера Олімпіади геніїв" і допомагати школярам готуватися до захисту проєктів.

До слова, у 2021 році Україну на Олімпіаді геніїв представили 26 учасників з 25 проєктами. І вибороли цілих 15 нагород. Імена призерів – читайте за посиланням.