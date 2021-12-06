Зеленська переконує, що мета громади – це не лише нагодувати дітей корисними стравами, а й сформувати ставлення до їжі.

До теми Клопотенко завершив роботу над новим меню для дитячих садочків: яким воно буде

За її словами, саме школа має дати дітям перші уроки з культури харчування.

Не просто нагодувати, а виростити здорове й обізнане покоління. Звучить як крута мета, яка вже об’єднує всю країну. Досягаймо її разом!,

– написала Зеленська.

Перша леді нагадала, що в Україні розпочали реформу шкільного харчування і заради цього в останні три місяці охопили всю країну тематичними форумами, присвяченими тому, як правильно її впроваджувати.

"Ми обговорили нове меню та переобладнання харчоблоків, закупівлі та їхню якість, технологічні процеси та питання безпечності. Якими мають бути шкільні обіди, наочно демонструвала НАХГ, просто готуючи їх для всіх присутніх", – додала вона.

Зеленська також подякувала автору страв – шеф-кухарю Євгену Клопотенку і зауважила, що шкільне меню набуло справді ресторанного рівня.

Реформа шкільного харчування

Ця ініціатива започаткована дружиною президента Оленою Зеленською. У травні цього року презентовано оновлене меню для шкільних їдалень. Воно розраховане на 4 тижні, включає 160 страв.

Так, з раціону школярів виключили сосиски, ковбаси, рибні консерви, обмежили споживання продукції з високим вмістом солі й цукру, натомість додали більше злакових, овочів, фруктів, ягід, молочних та м'ясних продуктів.

Нові норми харчування у школах та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку стануть обов’язковими з 2022 року.

Текст публікації Олени Зеленської:

"Смачно, як у школі!" – скаже колись ваша дитина. І запостить шкільний обід у інстаграмі. А ви, батьки, знатимете, що у звичайній шкільній їдальні точно нагодують якісно, корисно, і гроші на перекус із кіоску не знадобляться. Так має бути й обов’язково буде.

Шановні громади, тепер справа за вами! Наша мета – не лише нагодувати дітей корисними стравами, а й сформувати ставлення до їжі. Кому, як не школі, дати дітям перші уроки з культури харчування? Не просто нагодувати, а виростити здорове й обізнане покоління. Звучить як крута мета, яка вже об’єднує всю країну. Досягаймо її разом!

Заради цього в Україні розпочато реформу шкільного харчування. Заради цього в останні три місяці ми охопили всю країну тематичними форумами, присвяченими тому, як правильно її впроваджувати: 24 області, 1438 громад, 3000 учасників слухали експертів, ставили запитання й разом знаходили відповіді.

Ми обговорили нове меню та переобладнання харчоблоків (і, звісно, як це профінансувати), закупівлі та їхню якість, технологічні процеси та питання безпечності.

Якими мають бути шкільні обіди, наочно демонструвала Національна асоціація громадського харчування, просто готуючи їх для всіх присутніх. Дякуємо їм та автору страв – шеф-кухарю Євген Клопотенко (Ievgen Klopotenko), завдяки якому шкільне меню набуло справді ресторанного рівня.

Подяк тут буде багато: господарям форумів – Київська обласна державна адміністрація, Львівська обласна державна адміністрація, Одеська обласна державна адміністрація та місту Буча (Бучанська міська рада. Офіційна сторінка). Усім, хто особисто перейнявся та активно долучився.