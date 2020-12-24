Перша леді України Олена Зеленська наразі працює над реформуванням шкільного харчування. Нові санітарні норми, наголосила дружина президента, будуть імплементовані з січня 2021 року.

Якісному харчуванню заважала застаріла нормативна база

Вже у 2021 році українські школярі можуть отримати нове харчування. Такі сподівання висловила перша леді Олена Зеленська в інтерв'ю виданню "Новое время".

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За словами Зеленської, у реформуванні системи харчування учнів залучено дуже багато гілок влади – місцева, державна, а також профільні міністерства.

Ми сконцентрувалися на нормативній базі, яка раніше заважала дитині отримати гідну страву на столі в школі. Зрештою змінили санітарні норми, вони пройшли всі юридичні перевірки, підписані і будуть імплементовані з січня 2021 року,

– розповіла Зеленська.

Проблеми були з затвердженим переліком дозволених продуктів, адже у список не потрапляли ті, які вже широко використовуються. Перша леді розповіла про недоліки з погляду дієтичного харчування. Адже повноцінно поїсти у шкільних їдальнях було складно, наприклад, для дітей з лактозною непереносимістю.

З шкільних буфетів вилучать шкідливі продукти

Зеленська запевнила, що контролюватимуть і те, що продають у шкільних буфетах.

Чипсів не буде, сосисок не буде, солодких газованих напоїв не буде. Також зараз на етапі розробки типове двотижневе меню: школа може вибрати і представити його батькам, щоб ті були в курсі, чим харчуються їхні діти протягом тижня,

– розповіла перша леді.

Зеленська зауважила, що учні з 1 до 4 класу і діти соціальних категорій харчуються безкоштовно. Решті – обіди та сніданки оплачують батьки та місцева влада.

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Зверніть увагу! Раніше про нові санітарні норми в школах розповів головний санлікар Віктор Ляшко. Зокрема, будуть змінені підходи до кейтерингу та харчування у школах. Більше читайте тут.