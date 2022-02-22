Олена Зеленська презентувала інтерактивний урок зі здорового харчування: чим він корисний

Перша леді України Олена Зеленська презентувала інтерактивний урок зі здорового харчування. Він складається з трьох частин та допоможе тим, хто хоче змінити свої й родинні харчові звички на більш здорові.

Зеленська наголосила, що у період пандемії та інших випробувань тривога легко може викликати нездорову харчову поведінку. Тож, всупереч напрузі, треба набувати здорових звичок, які допоможуть вистояти перед зовнішніми чинниками.

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Перша леді пояснила, що з власного досвіду розуміє, наскільки важлива допомога, коли людина обирає змінити свої харчові звички, тому ЮНІСЕФ в Україні зняли відеоурок.

Чим корисний урок зі здорового харчування

У першій частині можна дізнатися, як зібрати корисний ланч-бокс (на навчання чи на роботу) за принципом "здорової тарілки", де буде більше фруктів та овочів, менше субпродуктів і солодкого, та все одно вийде смачно.

можна дізнатися, як зібрати корисний ланч-бокс (на навчання чи на роботу) за принципом "здорової тарілки", де буде більше фруктів та овочів, менше субпродуктів і солодкого, та все одно вийде смачно. У другій частині – все про здоровий сніданок та харчові звички, які можна й потрібно змінювати, якщо вони загрожують здоров’ю (наприклад, гіпертонія, на яку страждає кожен 3 – 4 українець, – це наслідок неправильного харчування).

– все про здоровий сніданок та харчові звички, які можна й потрібно змінювати, якщо вони загрожують здоров’ю (наприклад, гіпертонія, на яку страждає кожен 3 – 4 українець, – це наслідок неправильного харчування). Третя частина – здоровий перекус проти шкідливого фаст-фуду (зокрема снеків, чипсів, попкорну, солодощів, газованих напоїв тощо).

Дивіться онлайн-урок зі здорового харчування: три частини



Ролик більше ніж просто про їжу: обираючи те, що всередині нашого кошика покупок/холодильника, ми справді обираємо й те, чим наповнимо наше життя. Менше цукру й жирів, більше вітамінів – більше енергії, сил, натхнення,

– додала Зеленська.

До слова, нещодавно Олена Зеленська провела прямий ефір з розробником нового шкільного меню та кухаром Євгеном Клопотенком щодо розвінчання міфів про реформу шкільного харчування.

У МОН заявили, що школи не обмежуються одним конкретним меню та можуть не прив’язуватися до рецептів Клопотенка. Зокрема, шкільні кухані можуть самостійно розробляти рецепти та технологічні картки.



Страви з меню для шкіл від Євгена Клопотенка / Інфографіка 24 каналу