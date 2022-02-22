Зеленська наголосила, що у період пандемії та інших випробувань тривога легко може викликати нездорову харчову поведінку. Тож, всупереч напрузі, треба набувати здорових звичок, які допоможуть вистояти перед зовнішніми чинниками.
До теми Нове шкільне харчування: дієтолог і кухар, які розробляли меню, спростували 15 міфів
Перша леді пояснила, що з власного досвіду розуміє, наскільки важлива допомога, коли людина обирає змінити свої харчові звички, тому ЮНІСЕФ в Україні зняли відеоурок.
Чим корисний урок зі здорового харчування
- У першій частині можна дізнатися, як зібрати корисний ланч-бокс (на навчання чи на роботу) за принципом "здорової тарілки", де буде більше фруктів та овочів, менше субпродуктів і солодкого, та все одно вийде смачно.
- У другій частині – все про здоровий сніданок та харчові звички, які можна й потрібно змінювати, якщо вони загрожують здоров’ю (наприклад, гіпертонія, на яку страждає кожен 3 – 4 українець, – це наслідок неправильного харчування).
- Третя частина – здоровий перекус проти шкідливого фаст-фуду (зокрема снеків, чипсів, попкорну, солодощів, газованих напоїв тощо).
Дивіться онлайн-урок зі здорового харчування: три частини
Ролик більше ніж просто про їжу: обираючи те, що всередині нашого кошика покупок/холодильника, ми справді обираємо й те, чим наповнимо наше життя. Менше цукру й жирів, більше вітамінів – більше енергії, сил, натхнення,
– додала Зеленська.
До слова, нещодавно Олена Зеленська провела прямий ефір з розробником нового шкільного меню та кухаром Євгеном Клопотенком щодо розвінчання міфів про реформу шкільного харчування.
У МОН заявили, що школи не обмежуються одним конкретним меню та можуть не прив’язуватися до рецептів Клопотенка. Зокрема, шкільні кухані можуть самостійно розробляти рецепти та технологічні картки.
Страви з меню для шкіл від Євгена Клопотенка / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про нове харчування у школахЗ 1 січня українські школи перейшли на оновлене меню, яке розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Куратором проєкту є перша леді Олена Зеленська.
Відтепер приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди. А картоплю як окрему страву можна пропонувати не більше двох разів на тиждень.
М’ясні страви (очищені від волокон курку, індичку, нежирну свинину, телятину) треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами.
Сніданок, обід та вечеря мають містити по одній порції зернових продуктів або картоплі, овочів, фруктів, м’ясних чи рибних страв, молочних чи кисломолочних продуктів.
Сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування їжі. А питна вода має бути доступна завжди під час їжі.
Проте оновлене харчування сподобалося не всім. Батьки обурюються малими порціями та високими цінами, кажуть, що дітям дають несолену їжу і несолодкі напої, які діти відмовляються їсти. Деталі – читайте у статті.