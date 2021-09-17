В окупованому Криму скасували заняття в школах через вибори в Держдуму

У Росії почалися вибори у Думу, які вона незаконно і всупереч міжнародним правилам проводить на окупованих територіях. Задля потреб виборчих дільниць у Криму школярам скасували заняття.

Традиційно, виборчі дільниці розміщують у школах та подібних держустановах. Ймовірно, окупанти вирішили, що у Криму це заважатиме навчальному процесу.

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Уроки в школах скасували через вибори

Голова так званої "виборчої комісії Криму" Михайло Малишев сказав, що 17 вересня, в перший день голосування на виборах до Держдуми, в Криму скасували заняття в школах, діти будуть займатися дистанційно.

Втім, на сайті російського Міносвіти Криму відповідна інформація відсутня. Однак ЗМІ батьки школярів підтвердили, що дітей справді перевели на дистанційне навчання.

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