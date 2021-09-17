Традиційно, виборчі дільниці розміщують у школах та подібних держустановах. Ймовірно, окупанти вирішили, що у Криму це заважатиме навчальному процесу.
Нагадаємо У Росії розпочалися вибори до Держдуми: Україна закликає не визнавати результати
Уроки в школах скасували через вибори
Голова так званої "виборчої комісії Криму" Михайло Малишев сказав, що 17 вересня, в перший день голосування на виборах до Держдуми, в Криму скасували заняття в школах, діти будуть займатися дистанційно.
Втім, на сайті російського Міносвіти Криму відповідна інформація відсутня. Однак ЗМІ батьки школярів підтвердили, що дітей справді перевели на дистанційне навчання.
Вибори у Держдуму Росії і окуповані території: головне
- Вибори до Держдуми Росії почалися 17 вересня 2021 року і триватимуть до 19-го.
- Проявити активність Росія дозволяє навіть онлайн, попередньо зареєструвавшись.
- Порушуючи міжнародні норми права, Росія дозволяє брати участь у виборах жителям окупованого Криму.
- Перед тим Кремль активно видавав російські паспорти на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
- МЗС України закликає світову спільноту посилити санкції проти Росії через вибори на окупованому Донбасі та в Криму. Дипломати наголошують, що ці вибори є нелегітимними.