Про це розповіла уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у своєму телеграм-каналі. Вона зазначила, що це порушенням статті 8 Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

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Що планує окупаційна адміністрація

Денісова розповіла, що навчальний заклад планують "об'єднати" із місцевим грецьким закладом середньої освіти. Зазначається, що там вже відбулися збори з цього приводу, але батьки вирішили виборювати збереження кримськотатарського навчального закладу.

Російська федерація, як держава-окупант несе відповідальність за забезпечення і дотримання прав громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Криму, в тому числі і на освіту рідною мовою та збереження культурної ідентичності,

– зазначила Денісова.

На сьогодні відомо, що з початку окупації Криму влада Росії змінила статус 16 кримськотатарських шкіл.

Вона також звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час повномасштабного військового вторгнення Росії в України, аби ті врахували ці факти порушення країни-агресора прав людини в Україні.

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