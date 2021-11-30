На окупованих територіях учням нав'язують ідеї "русского мира", – Денісова

Людмила Денісова висловила занепокоєння тим, що у школах окупованих територій Донецької та Луганської області є російська пропаганда. Там учням нав'язують ідеї "русского мира".

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова написала, що занепокоєна прискоренням незаконної інтеграції молоді шляхом викривлення історичної правди у підручниках.

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Так, окупаційні адміністрації, які діють на тимчасово окупованих територіях на Донбасі, у листопаді 2021 року видало 109 тисяч книжок з історії для шкіл та профтехів:

"История Донбасса: от древности до современности" (100 тисяч примірників),

"История Великой Отечественной Войны. Часть 1" (9 тисяч примірників).

За словами Денісової, попри історичні факти, у книгах простежується "нерозривний зв'язок Донбасу" з історією, культурою та державністю російської імперії.

Молодому поколінню штучно нав’язують ідею невід’ємності тимчасово окупованих територій від "русского мира",

– наголосила омбудсмен.

Денісова засудила дії та методи окупаційних адміністрацій, які направлені на знищення національної ідентичності українського населення та просування ідей "руського мира", з використанням українських дітей.

Вона навіть звернулася до Офісу Генпрокурора із проханням вжити відповідних заходів реагування.

До слова, раніше Людмила Денісова розповіла, що до українських університетів у 2021 вступило вдвічі менше абітурієнтів з окупованих територій Донбасу та Криму, ніж у 2020 році. Загалом через освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим – Україна" зареєстровано близько 6 тисяч заяв на вступ.

Текст публікації Людмили Денісової:

Занепокоєна прискоренням незаконної інтеграції молоді з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей до Російської Федерації шляхом викривлення історичної правди у підручниках.

Зокрема, окупаційними адміністраціями, які діють на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, у листопаді 2021 року було видано 109 тисяч книжок з історії для загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних навчальних закладів: підручники "История Донбасса: от древности до современности" (100 тисяч примірників – у Донецькій області), "История Великой Отечественной Войны. Часть 1" (9 тисяч примірників – у Луганській області).

Попри історичні факти, у книгах простежується «нерозривний зв'язок Донбасу» з історією, культурою та державністю російської імперії. Молодому поколінню штучно нав’язують ідею невід’ємності тимчасово окупованих територій від "русского мира".

Категорично засуджую дії та методи окупаційних адміністрацій, які направлені на знищення національної ідентичності українського населення та просування ідей "руського мира", з використанням дітей – громадян України. Звернулася до Офісу Генпрокурора із проханням вжити відповідних заходів реагування.