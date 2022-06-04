За інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, росіяни нахабно хазяйнують у школах тимчасово окупованого міста за підтримки "державних волонтерів". Зокрема, зі школи №4 вже вивезли всі україномовні підручники, що були у шкільній бібліотеці.

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Підручників більше, ніж дітей

"В освітню школу №4, запуск якої планується найближчим часом, вчора (3 червня – 24 канал) завезено 5 тисяч підручників. Російська мова, література, історія, природа рідного краю (російською) для початкової та середньої школи", – написав Андрющенко.

Також радник мера Маріуполя повідомив, що окупанти, крім вивезення україномовних підручників, ще й зайнялися демонтуванням "розумних дошок".

Росіяни направили "розумні дошки" разом з підручниками зі шкіл Маріуполя до окупованого Донецьку.

Кількість підручників перевищує кількість дітей шкільного віку, що наразі залишаються в Маріуполі,

– заявив Петро Андрющенко.

До слова, загарбники усіма силами намагаються утримати контроль над захопленими територіями, тому нищать там все українське. Раніше в одну зі шкіл Ізюмщини, що в Харківській області, окупанти також вже завезли російські підручники. Очевидно, що це лише так звана немічна спроба російської пропаганди показати "успіх". Інтенсивні бої тривають і ЗСУ продовжують забирати з рук ворога захоплені території.

Ситуація в Маріуполі: останні новини

Російські окупанти почали вивозити з порту тимчасово окупованого Маріуполя український метал. Крадене переправляють у Ростов-на-Дону. Пропагандисти нахабно збрехали, що про вивезення "домовилися раніше". У компанії-власниці металу заперечили заяви росіян – жодних домовленостей з ворогом навіть до війни.

Водночас в окупованому місті вирішили посилили фільтраційні заходи. Ворог боїться бунтів, тому забороняє виїзд з Маріуполя місцевим мешканцям. Загарбники навіть організували для людей ще одну фільтраційну тюрму.

Крім того, Петро Андрющенко заявив про ще один моторошний факт з окупованого міста – загарбники в Маріуполі вже без розбору завалів зносять зруйновані їхніми ж снарядами будинки. Через це дані про нові тіла загиблих неможливо буде отримати, адже після знесення все вивозиться на сміттєзвалище.

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