Окупанти пошкодили понад 500 закладів освіти в Україні, десятки – повністю знищили

Російські окупанти продовжують гатити по цивільних об'єктах інфраструктури, зокрема, вони знищують заклади освіти. Лише за останні дві доби ворог пошкодив 26 закладів освіти.

Ще 3 повністю знищили. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань освіти Сергій Бабак у соцмережах.

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Він додав, що за час повномасштабної війни в Україні 518 закладів освіти були пошкоджені, з них 72 повністю знищені.

Лише на Київщині щонайменше 45 закладів освіти зазнали руйнувань або пошкоджень.

Сергій Бабак додав, що після перемоги Україна все відбудує.

Одна з найважчих ситуацій з пошкодженими навчальними закладами в Харкові. Мер міста повідомив, що значних руйнувань зазнали близько 60 шкіл, а навчальний процес наразі зупинений.

До слова, в Україні з 14 березня відновився навчальний процес. Проте за словами Сергія Шкарлета, до повноформатного навчання не приступила жодна українська школа. В яких областях почалося навчання – читайте тут.

Важливо – Окупанти скинули бомби на школу мистецтв у Маріуполі, де ховалося 400 жінок та дітей:



Текст публікації Сергія Бабака:

За останні дві доби фашистська росія пошкодила в Україні 26 закладів освіти і 3 знищила. За час широкомасштабної війни в Україні 518 закладів освіти були пошкоджені, з них 72 повністю знищені. Горіти вам за це в пеклі, покидьки! А ми все відбудуємо після нашої перемоги.