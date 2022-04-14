Окупанти пошкодили майже тисячу закладів освіти в Україні, десятки – повністю знищені

Окупанти продовжують гатити по об'єктах інфраструктури. Так, за 50 днів війни в України російські війська пошкодили 957 закладів освіти. З них 88 – повністю знищили.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань освіти Сергій Бабак у соцмережах.

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За його словами, за час повномасштабної війни Росії проти України 857 закладів освіти були пошкоджені, з них 88 повністю знищені.

Бабак вже неодноразово заявляв, що після перемоги Україна все відбудує.

До слова, розпочався п'ятий тиждень навчання в умовах воєнного стану. До уроків повернулися близько 3,5 мільйона учнів. Зокрема, всіх школах 14 областей України продовжують навчання дистанційно.

У МОН додають, що діти-переселенці мають можливість долучитися до навчання в школі за місцем тимчасового проживання. Станом на 7 квітня кількість таких дітей сягає майже 71 тисячу осіб.

Важливо – окупанти хочуть підівчити українських дітей російською мовою: