Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова розповіла, що на тимчасово окупованій території Луганської області наразі функціонує 33 кадетських класи.

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Там посилено вивчаються предмети військової підготовки та російського православ’я, а учні зобов’язані носити військово-кадетську форму.

За її словами, такі дії окупаційної влади порушують права дітей, які закріплені у Конвенції ООН про права дитини.

Тому Людмила Денісова звернулася до представників ЮНІСЕФ в Україні з проханням сприяти дотриманню прав дітей, що живуть на окупованих територіях.



До слова, окупаційна влада на Донбасі раніше почала закривати школи, профтехучилища, технікуми і виші. Денісова розповіла, що на цей рік в окупантів заплановано істотне скорочення кількості навчальних закладів.