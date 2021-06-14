Окупанти не пропускають абітурієнтів з ТОТ для вступу до вишів: МОН відреагувало на ситуацію

До освітніх центрів надходять звернення від абітурієнтів щодо випадків заборони окупантами перетину КПВВ вступникам, які проживають на тимчасово окупованих територіях України. МОН засудило дії окупаційної влади.

Так, окупаційна влада так званої "ДНР" обмежила виїзд дітей віком від 14 років на територію, підконтрольну Україні. І випускники, які хочуть навчатися в українських вишах, можуть не встигнути подати документи.

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МОН засуджує дії окупантів

Міністерство освіти і науки засуджує дії окупаційної влади і наголошує на недопущенні порушень прав дітей вільно обирати заклад освіти для реалізації свого права на здобуття освіти.

Наразі громадяни України, які перебувають у зонах тимчасової окупації, вимушені перетинати державний кордон України без дотримання встановлених норм.

Тож, МОН звернулося до Державної прикордонної служби України з проханням розглянути питання щодо незастосування заходів впливу на громадян України, які хочуть вступити до вишів через центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна".

МОН наголошує, що в межах своєї компетенції вживає всіх необхідних заходів, щоб забезпечити можливість громадянам з окупованих територій вступати до вишів України.

Також МОН розгляне питання щодо продовження термінів вступної кампанії для осіб з ТОТ на бюджет.

Зазначимо, що вступники з ТОТ мають особисто подавати заяву до вишу для вступу через освітні центри. Адже у вступників, як правило, відсутні документи, і це унеможливлює подання заяв онлайн.

У МОН додають, що на сьогодні в Україні не існує надійного механізму дистанційного вступу громадян з окупованих територій.

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Куди можуть звертатися абітурієнти з окупованих територій? Інформувати про проблеми, які виникають в осіб з ТОТ при намаганні вступити до вишів можна через:

номери освітніх центрів “Донбас-Україна” або “Крим-Україна” (їх контакти та графік роботи розміщено на сайтах МОН),

гарячу лінію Урядового контактного центру ,

мобільний зв’язок: +38 098 079 69 73 (Viber, Whatsapp, Telegram).

Послуги зв’язку є безкоштовними.

До слова, цього року освітні центри для вступу осіб з тимчасово окупованих територій України до закладів освіти почали свою роботу 7 червня.