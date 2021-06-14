Так, окупаційна влада так званої "ДНР" обмежила виїзд дітей віком від 14 років на територію, підконтрольну Україні. І випускники, які хочуть навчатися в українських вишах, можуть не встигнути подати документи.

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МОН засуджує дії окупантів

Міністерство освіти і науки засуджує дії окупаційної влади і наголошує на недопущенні порушень прав дітей вільно обирати заклад освіти для реалізації свого права на здобуття освіти.

Наразі громадяни України, які перебувають у зонах тимчасової окупації, вимушені перетинати державний кордон України без дотримання встановлених норм.

Тож, МОН звернулося до Державної прикордонної служби України з проханням розглянути питання щодо незастосування заходів впливу на громадян України, які хочуть вступити до вишів через центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна".

МОН наголошує, що в межах своєї компетенції вживає всіх необхідних заходів, щоб забезпечити можливість громадянам з окупованих територій вступати до вишів України.

Також МОН розгляне питання щодо продовження термінів вступної кампанії для осіб з ТОТ на бюджет.

Зазначимо, що вступники з ТОТ мають особисто подавати заяву до вишу для вступу через освітні центри. Адже у вступників, як правило, відсутні документи, і це унеможливлює подання заяв онлайн.

У МОН додають, що на сьогодні в Україні не існує надійного механізму дистанційного вступу громадян з окупованих територій.

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Куди можуть звертатися абітурієнти з окупованих територій? Інформувати про проблеми, які виникають в осіб з ТОТ при намаганні вступити до вишів можна через:

номери освітніх центрів “Донбас-Україна” або “Крим-Україна” (їх контакти та графік роботи розміщено на сайтах МОН),

гарячу лінію Урядового контактного центру ,

мобільний зв’язок: +38 098 079 69 73 (Viber, Whatsapp, Telegram).

Послуги зв’язку є безкоштовними.

До слова, цього року освітні центри для вступу осіб з тимчасово окупованих територій України до закладів освіти почали свою роботу 7 червня.