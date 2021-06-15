Людмила Денісова закликала місії ООН та ОБСЄ відреагувати на ці факти. Адже дітям на окупованих територіях буде важче здобувати освіту.

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Зокрема, через це учні та студенти будуть змушені діставатися до навчальних закладів в інших населених пунктах, подекуди за десятки кілометрів.

Це призведе до порушення права на освіту дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях і не мають можливості виїхати на підконтрольну уряду України територію,

– заявила Людмила Денісова.

Омбудсменка наголосила, що в 2021 році на окупованому Донбасі будуть закриті і оптимізовані:

Свердловський професійний будівельний ліцей,

Свердловський коледж кулінарної майстерності,

Стахановський педагогічний коледж,

Луганський професійно-технічний коледж,

Коледж технологій і дизайну Луганського державного педагогічного університету,

Ясинуватський коледж Донецької Академії управління.

Також у містах Луганськ, Антрацит, Слов'яносербськ, Красний Луч і Свердловськ будуть закриті 5 шкіл, ще 3 – реорганізовані.



До слова, через те, що окупанти на Донбасі обмежили виїзд дітей віком від 14 років на територію, підконтрольну Україні, діти не встигають подати документи на участь у підготовчих курсах напередодні вступу до вишів. Тому їм продовжити терміни ще на понад тиждень.