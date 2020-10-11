Ситуація з коронавірусом в окупованій частині Донецької області, схоже, стає критичною. Там школярів та студентів переводять на дистанційне навчання.

Раніше дітей на окупованому Донбасі відправили на тривалі осінні канікули, від 5 до 25 жовтня. Схоже, після 25 жовтня навчання у звичному режимі не продовжиться. Про це пише 24 канал з посиланням на ЗМІ проросійських бойовиків.

Раніше Ситуація з COVID-19 на окупованому Донбасі стала критичною, – представник омбудсмена

З 12 жовтня 2020 року і до особливого розпорядження керівники організацій та установ усіх форм власності, які надають освітні послуги, повинні забезпечити організацію освітнього процесу з використанням електронного навчання і дистанційних освітніх технологій,

– повідомляють там.

Тим часом Україна б’є на сполох. Так, 10 жовтня представник омбудсмена з прав людини у Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський повідомив, що ситуація з поширенням COVID-19 на окупованому Донбасі є критичною.

"Лікарні в ОРДЛО переповнені, засобів індивідуального захисту в аптеках ОРДЛО не вистачає, обмежувальні заходи, такі як соціальна дистанція, масковий режим та інше, не діють", – стверджував він.