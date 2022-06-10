Окупантам вдалося перевести на російські програми лише дві з 60 шкіл Херсона

У тимчасово окупованому Херсоні загарбники вимагали від директорів шкіл з нового навчального року перейти на російські програми. З 60 очільників навчальних закладів на це погодилися лише 2.

Росіяни вже відкрито погрожують анексією

Про це заявив постпред України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ 9 червня, повідомляє 24 канал. Він наголосив, що насаджуючи свої освітні програми, ворожа Росія намагається зруйнувати українську мову, культуру та історію.

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"Це відбувається на тлі громадських дискусій у Росії про плани стерти самобутність України, скасувати культуру, знищити найактивніших і перевиховати решту", – зауважив Цимбалюк.

Крім того, на думку дипломата, такі дії російських загарбників – це відкрита погроза анексії Херсонщина та Запоріжжя вже до осені. Для цього вони використовують свій вже традиційний сценарій, до якого також входять інформаційна блокада, примусова паспортизація, введення в обіг рублів та інше.

Цимбалюк відзначив потужний опір українців на тимчасово окупованих територіях. Однак, не забув і про те, що у відповідь росіяни фактично тероризують місцевих. Так, у Херсонській області незаконно затримали 600 людей. Деяких з них тримають в нелюдських умовах і катують, а частину вивезли до Криму.

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У майже вщент зруйнованому Маріуполі росіяни почали видавати пенсії у рублях. У гривневому еквіваленті пенсіонери отримують від окупантів 2600 гривень. Але процес видачі грошей знову перетворився на пекло та знущання – там б'ються і хамлять, а щоб претендувати на гроші потрібно записуватися у чергу, яка розписана вже до кінця місяця.

В окупованому Херсоні так і не вдалося відновити мобільний зв'язок. Інтернет частково є, але, ймовірно він працює через російські маршрутизатори. За словами херсонського активіста Володимира Молчанова, у місті подейкують, що окупанти мають на меті "вбити Viber". Зараз цей сервіс є єдиним інструментом для підтримання зв'язку з підконтрольними Україні територіями.

Тим часом загарбники перевозять на Херсонщину свої сім'ї. Їхні рідні не приховують свого захвату від українського рівня життя. Виявилося, що навіть після більше ніж 3-місячної окупації регіону, жити тут – краще ніж в Росії.

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