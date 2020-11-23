Оксфордський словник не зміг визначити слово року. Натомість фахівці зібрали слова та словосполучення, які найкраще відображають кожен місяць 2020 року.

Учені-лінгвісти вирішили, що 2020 – це не той рік, який можна пояснити одним словом. Тому Оксфордський словник випустив звіт, в якому проаналізував слова кожного місяця. Про це йдеться на сайті Oxford Languages.

Цікаво Оксфордський словник обрав найважливіше слово року

Так, у січні це були слова bushfire (руйнівна лісова пожежа) та impeachment (імпічмент). Саме в той час Австралію охопили масштабні лісові пожежі. Водночас у США Сенат у рамках процедури імпічменту почав розглядати звинувачення проти президента Дональда Трампа.

У лютому ключовим було слово acquittal – виправдання. Це слово знову стосується Трампа. Саме 5 лютого Трампа виправдали за обома звинуваченнями — зловживання владою та перешкоджання Конгресу.

У березні, коли і почалася пандемія, найпопулярнішим словом стало – coronavirus. А вже у квітні, коли країни почали вводити жорсткі карантини, ключовими словами стали COVID-19 і lockdown.

У травні, коли обмеження стали послаблювати, найчастіше шукали та вживали слова – social distancing (соціальна дистанція) та reopening (повторне відкриття).

У червні ключовим словосполученням стало Black Lives Matter (Життя темношкірих мають значення). Адже в цей час у США спалахнули протести проти расизму після резонансного вбивства беззбройного темношкірого чоловіка Джорджа Флойда. Його задушив поліцейський під час затримання за підозрою у спробі розплатитися фальшивою двадцяткою.

Для липня були характерні слова – cancel culture (цей термін використовують для публічного засудження кого-небудь за неприйнятний вчинок). Наприклад, британська письменниця Джоан Роулінг пожартувала у твіттері над словосполученням "люди, які менструюють", говорячи про жінок. Після цього її звинуватили у трансфобії.

Друге слово липня — BIPOC (Black, Indigenous, People of Color). Цей термін використовують для позначення будь-якої людини з не білою шкірою.

У серпні всі обговорювали протести у Білорусі через "перемогу" Олександра Лукашенка, тож головним словом було belarusian. А також торкалися голосування поштою на виборах президента США (mail-in). Там пропонували надсилати бюлетені виборцям додому, щоб ті голосували і надсилали їх назад поштою.

У вересні характерним було словосполучення «операція Moonshot» — цю назву запропонував уряд Великої Британії для масового тестування людей на коронавірус.

Для жовтня характерним стало слово superspreader – суперпоширювач. Його використовували щодо спалаху коронавірусу в Білому домі.

У листопаді найчастіше використовували словосполучення Net Zero — вуглецева нейтральність, або кінцевий нуль. Чому? Цього місяця президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін на Генеральній асамблеї ООН заявив, що Китай досягне вуглецевої нейтральності (carbon neutrality) до 2060 року.

Також у 2020 році популярними були такі слова: WFH (work from home) – абревіатура, що означає роботу з дому, lockdown – ізоляція, keyworkers – стратегічні професії тощо. А використання слова "пандемія" цього року також збільшилася більш ніж на 57 000%.

Додамо, що минулого року Оксфордський словник назвав словом року climate emergency (кліматична НП). У шортліст також увійшли climate action (боротьба зі зміною клімату), climate denial (кліматичне заперечення), eco-anxiety (екотривожність), extinction (вимирання).