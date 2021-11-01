Його використовували у 72 рази частіше: Оксфордський словник обрав слово 2021 року

Оксфордський словник англійської мови обрав словом 2021 року – vax, яке пов’язано з вакцинацією. Цьогоріч його використовували у 72 рази більше, ніж у 2020 році.

У 2021 році більшість країн розпочали масову вакцинацію проти коронавірусу, тож все частіше почали використовувалися терміни пов'язані зі щепленням.

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Vax стало словом року

Слово vax може бути як іменником, так і дієсловом. Воно означає:

вакцина або вакцинація;

вакцинувати когось для вироблення імунітету проти хвороби.

Додамо, що vax i vaxx – обидва правильні варіанти, однак написання без подвоєння є більш поширеним.

Також це слово породило похідні слова, пов'язані з вакцинацією. Наприклад, у цьому році часто використовували vaxxie (селфі під час чи після вакцинації), anti-vax (антивакцина), anti-vaxxer (антивакцинатор), double-vaxxed (подвійна ванцина).



Селфі під час вакцинації / Фото CDN

Вперше слово vaccine (прикметник та іменник) записали у 1799 році. Воно походить від латинського слова vacca, що означає "корова". Відомо, що слово виникло завдяки роботі англійського лікаря Едварда Дженнера, який винайшов щеплення проти віспи.

А слово vax як іменник вперше записали у 1983 році, а як дієслово – у 2009 році.

Нагадаємо, що у 2020 році Оксфордський словник обрав словом року – локдаун. Він також запропонував перелік десятки найпоширеніших слів минулого року. До нього увійшли коронавірус, імпічмент, руйнівні лісові пожежі тощо.

Що відомо про вакцинацію в Україні

За 31 жовтня в Україні проти коронавірусу вакцинували 117 818 людей. Майже 90 тисяч з них отримали першу дозу, а решта понад 28 тисяч – другу.

Цікаво, що за минулий тиждень в Україні провели 1 740 231 щеплень. У МОЗ зазначили, що це більше, ніж за весь червень.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення проти COVID-19 зробили 10 245 775 українців, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – майже 7,5 мільйона людей.

Які вакцини використовувались:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 038 646,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 257 792,

AstraZeneca – 1 339 428,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

До слова, за минулу добу, 31 жовтня, в Україні зафіксували 13 936 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них 905 дітей та 111 медпрацівників.