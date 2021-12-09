У профспілці звертають увагу на те, що станом на 1 листопада 2021 року залишки освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, становили 6,8 мільярда гривень.

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Також освітяни наголошують, що цільове призначення освітньої субвенції – це оплата праці з нарахуваннями педагогам шкіл, дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів, інклюзивно-ресурсних центрів, а також профтехів та коледжів.

У Профспілці кажуть, що надлишок освітньої субвенції в одних місцевих бюджетах та її недостатність в інших спричинений несправедливим її формульним розподілом. За їх словами:

одним громадах – занижуючи розрахунковий показник наповнюваності класів, її виділяють у більших обсягах, ніж того потрібно на існуючу мережу класів,

а іншим громадах – цей розрахунковий показник наповнюваності класів завищують, таким чином не додають громадам необхідні кошти на фінансування існуючої мережі класів.

Також у профспілці зауважують, що несправедливий формульний розподіл освітньої субвенції став однією з причин несвоєчасної виплати зарплати вчителям та зменшення надбавок за престижність праці.

Маючи наявні резерви освітньої субвенції в окремих територіях, її економлять, не доплачуючи вчителям та іншим педагогам надбавку за престижність педагогічної праці,

– додали освітяни.

Негативною в цьому контексті є норма статті 103-2 Бюджетного кодексу, яка передбачає дозвіл на використання залишків освітньої субвенції на кінець бюджетного періоду на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти.

На думку працівників профспілки, це спонукає місцеву владу економити на вчителях, недоплачуючи їм, щоб зекономлені кошти спрямувати на вирішення місцевих прогалин, що мають фінансуватися за рахунок місцевих бюджетів.

До слова, міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що ​з 1 грудня 2021 року зарплати вчителів у школах збільшаться на 8,4%. Загалом посадові оклади освітян у школах зростуть на 900 – 1300 гривень. Відповідно зарплата стартуватиме від 10 тисяч гривень. Деталі – читайте у статті.