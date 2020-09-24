У 2021 році в Україні запровадять окремий тест з української мови. Проте експерти запевняють, що це зменшить значущість вивчення української літератури.

Заперечує цю думку пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

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Так, в УЦОЯО зазначають, що рішення про запровадження окремої сертифікаційної роботи з української мови було ухвалено МОН ще 2019 року. За їх словами, таке рішення в жодному разі не зменшує значущості вивчення української літератури учнями.

"Запропонована модель ЗНО не зменшить викладання навчальних дисциплін у школі, натомість повинна забезпечити кращий відбір до вишів", – запевнили в УЦОЯО.

У відомстві запевняють, що опанування української мови неможливе без глибокого прочитання й аналізу творів з української літератури, і це є основним завданням шкіл. Саме вони мають сприяти зацікавленню молоді творами вітчизняних авторів, формувати громадянський світогляд учнів тощо.

Фахівці Українського центру заявили, що розроблене ними ЗНО з української мови передбачає демонстрацію важливих компетентностей, які формуються лише на заняттях з української і зарубіжної літератури.

"Переважна більшість учасників ЗНО наводить приклади саме з української літератури, оскільки вони дозволяють якнайкрасномовніше проілюструвати позицію автора", – додають в УЦОЯО.



До слова, офіс уповноваженого із захисту державної мови надіслав звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, щоб уряд зберіг комплексне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури, а не розділяв його.