Оголосили лауреатів Нобелівської премії 2021 з хімії

Стали відомі імена лауреатів Нобелівської премії 2021 року з хімії. Ними стали Бенджамін Лист і Девід В. Макміллан. Вони отримали Нобелівську премію за розробку нового точного інструменту для молекулярного конструювання – асиметричного органокаталіза.

Експерти кажуть, що конструювання молекул — одна з найважливіших можливостей. Ця робота вимагає каталізаторів, що є речовинами, які контролюють і прискорюють хімічні реакції, не стаючи частиною кінцевого продукту.

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Наші тіла також містять тисячі каталізаторів у вигляді ферментів, які створюють молекули, необхідні для підтримки життя.

Довгий час вважалося, що у нас є всього два їх види – метали та ферменти. Водночас Ліст і Макміллан у 2000 році розробили третій тип каталізу – асиметричний органокаталіз.

Ця концепція каталізу проста і геніальна, і факт в тому, що багато людей задавалися питанням, чому ми не думали про це раніше,

– говорить голова Нобелівського комітету з хімії Йохан Аквіст.

Органічні каталізатори мають стабільний каркас з атомів вуглецю, до якого можуть приєднуватися більш активні хімічні групи. Вони часто містять загальні елементи — кисень, азот, сірка або фосфор, — завдяки чому ці каталізатори нешкідливі для навколишнього середовища та дешеві у виробництві.



Додамо, що минулого року володарями Нобелівської премії з хімії стали дослідники з Франції і США Емманюель Шарпантьє і Дженніфер Даудна. Нагорода була присуджена "за розвиток методу редагування генома".

Церемонію нагородження проведуть 10 грудня в Осло і Стокгольмі. Через коронавірус це проходитиме онлайн, а дипломи та медалі лауреатам вручать у шведських посольствах в їх країнах або в університетах.

Призовий фонд кожної номінації – десять мільйонів крон (приблизно 1,53 мільйона доларів США), як правило, ці гроші спрямовують на благодійність.