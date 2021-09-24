Оголосили імена 10 найкращих педагогів у номінації "Вчитель прифронтової зони"

Global Teacher Prize Ukraine 2021 оприлюднила імена десятки фіналістів у номінації "Вчитель прифронтової зони". Їхні школи отримають 300 000 гривень на втілення власних проєктів від технологічної компанії Deltahost.

Вже п’ять років поспіль в Україні проходить найпрестижніша національна вчительська премія Global Teacher Prize Ukraine, де нагороджують найталановитіших педагогів країни. Цього року вперше з’явилася нова номінація для вчителів з прифронтової зони.

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Наразі обрали 10 фіналістів. Переможця у номінації “Учитель прифронтової зони” винагородять освітньою подорожжю.

Топ-10 педагогів у номінації "Вчитель прифронтової зони"

Тетяна Глебова

Це вчителька зарубіжної та української літератур, української мови з Маріупольської школи № 15 у Донецькій області.

Педагогиня вважає, що впровадження концепції “громадянства світу” у школі потрібно розпочинати з маленьких, але дієво-практичних кроків, коли учні зможуть застосувати свої знання та вміння на практиці.

Елла Даниліна

Це класна керівниця та вчителька мистецтв, технології і трудового навчання з школи № 13 міста Українськ (Донецька область).

За її словами, культурно-етнографічна частина формується через ознайомлення учнів з культурними надбаннями народів світу, зокрема, українського народу.

Ірина Жукова

Це вчителька зарубіжної та української літератури, української мови з Темрюцької школи Донецької області.

“На своїх уроках багато уваги приділяю і нáскрізним змістовим лініям: "Екологічна безпека та сталий розвиток", "Громадянська відповідальність", "Здоров’я і безпека", "Підприємливість і фінансова грамотність", – каже педагогиня.

Геннадій Іванченко

Вчитель викладає захист Вітчизни та фізкультуру у Маріупольській школі № 56 на Донеччині.

Геннадій у місті Маріуполі має групу пластунів, з якими мріє помандрувати країнами Європи та показати їм світ, щоб вони відчули себе частиною світового співтовариства та побачили розмаїття нашого світу,.

Хочу, щоб діти зрозуміли, що світ потужний і в той же час крихкий та беззахисний, що ми – єдина спільнота, хоча розділена кордонами і тимчасовими труднощами – перешкодами,

– розповідає вчитель.

Олена Сєдакова

Це вчителька початкових класів у школі № 8 військово-цивільної адміністрації у Торецьку Донецької області.

Педагогиня вважає, що з батьками та учнями треба будувати відносини на взаємній повазі та діалозі. Особливу увагу вона приділяє вихованню відповідальності як за свої вчинки, так і за добробут своєї держави.

Наталя Сковородкіна

Це вчителька англійської мови (початкова школа) та зарубіжної літератури у Білозерській школі № 18 на Донеччині.

"Головне – виховувати дітей хорошими громадянами, які усвідомлюють власну роль і значення в житті суспільства, є патріотами, вміють діяти відповідно до власних переконань і цінностей", – заявляє вона.

Маргарита Сорока

Це вчителька початкових класів у Лисичанській школі № 5 Лисичанської на Луганщині.

За її словами, концепція, перш за все, повинна ґрунтуватися на повазі та усвідомленні власних потреб. Дитина має із самого малечку розуміти і відчувати себе. Адже сприйняття інших та приналежності – це проєкція власного бачення й ставлення.

Людмила Ткаченко

Це вчителька української мови та літератури з Курахівського професійного ліцею в Донецькій області.

Педагогиня розробила інтегрований урок “Виховання громадянина на матеріалах "Листів до сина В. О. Сухомлинського". Серед цілей уроку – виховувати почуття краси, духовності, патріотизму та навчити бути справжнім громадянином своєї країни.

Тамара Уманська

Це вчителька зарубіжної та української літератур, української мови у Кремінському ліцеї № 5 в Луганської області.

Педагогиня каже, що навколо стільки різноманітних людей з різними проблемами, що потрібно навчити дитину примирятися із цим, уміти жити в соціумі та навчатися цінувати себе та інших. Вона завжди хвалить учнів за особистісні здобутки.

Анастасія Ярова

Це вчителька англійської мови з Маріупольської школи № 51 в Донецькій області. Її школа розташована майже на краю міста у приватному секторі (всього за 3 кілометри до кордону розмежування), і багато учнів належать до вразливих соціальних груп, але вона добилася допомоги.

"Завдяки участі у грантових проєктах та програмах на уроках кожен учень тепер має свій смартфон для інтерактивного навчання. Починаючи вже з 1 класу стало можливо впроваджувати STEM-підходи", – додала вона.

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Партнер номінації та співзасновник компанії Deltahost Дмитро Земляний розповів, що вони отримали близько сотні історій неймовірних вчителів зі Сходу.

Вони – герої, адже боротьба йде не лише на фронті. Вона йде в першу чергу за світогляд поколінь. І наше завдання – їм допомогти. Саме тому Deltahost виділяє 300 000 гривень на технологізацію 10 шкіл із прифронтової зони,

– сказав він.

Додамо, що амбасадором номінації став відомий український письменник Сергій Жадан. Не секрет, що письменник регулярно їздить на Схід та відвідує прифронтові школи.

"За сім років війни я спілкувався з багатьма педагогами, які не кинули свої школи й дітей, і в складних умовах продовжують роботу. Вчителі прифронтової зони заслуговують на особливу увагу та повагу, оскільки саме від них залежить, наскільки діти будуть відчувати свою країну", – вважає Жадан.

Переможця номінації 2 жовтня на урочистій церемонії оголосить письменник Сергій Жадан.