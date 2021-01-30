Урок у відділку поліції: офіцер організував онлайн-навчання для школярки, яка не мала інтернету

На Хмельниччині в селі Колибаївка поліцейський офіцер Дмитро Ільїн допоміг школярці, яка майже тиждень не могла навчатися, бо родина не мала доступу до інтернету.

Джерело: Поліцейські офіцери громад в Хмельницькій області у фейсбуці

Після цього інциденту, з'явилось багато охочих людей, які хочуть допомогти родинам зі складними сімейними обставинами.

Цікаво Шкарлет спростував фейк, що навчання в 10 – 11 класах у 2021 році можуть продовжити не всі учні

Як поліцейський дізнався про проблему

Працюючи поліцейським офіцером громади, чоловік після проходження курсів взяв на себе зобов'язання ювенальної поліції. Через це він отримав певні знання щодо роботи з неповнолітніми та з сім'ями, в яких склались складні сімейні обставини. Поліція разом зі спеціальними службами слідкує та перевіряє, в яких умовах проживають ці діти.

Офіцер Дмитро Ільїн розповів, що вони тісно співпрацюють з освітянами. "Ми телефонуємо до них і запитуємо, хто із дітей пропускає уроки або чи є якісь проблемні ситуації", – сказав він.

Саме так поліцейський дізнався про випадок зі школяркою, яка цілий тиждень не долучалася до дистанційного навчання.

Офіцери вирішили з’ясувати, чому дитина не навчається. Виявилося, що у сім’ї відсутнє технічне забезпечення та інтернет.

Для того, аби дівчинка могла повноцінно займатись освітнім процесом на обговорення я запропонував, щоб школярка певний час навчалась онлайн у додатковому робочому приміщенні під наглядом фахівця соціальної роботи. Тоді, коли я буду на викликах, дівчинка все одно буде під наглядом когось із дорослих,

– розповів офіцер.

На таку пропозицію мама школярки погодилась. І щоб навчатися, дівчинка приходила у відділ поліції.

У відділку поліції для дівчинки заздалегідь облаштували робоче місце: поставили стіл, приготували канцелярське приладдя, під'єднали ноутбук до мережі, налаштували відповідні програми, які необхідні для онлайн-уроків.



Дівчинка так навчалася близько тижня / Фото поліцейський офіцер громади

Натомість поліцейський намагався лише контролювати цей процес збоку і не втручатись. За його словами, вчителі говорять, що дівчинка підтягнулась у навчанні та показала непогані результати.

Що планують у місті зробити надалі? У поліції розповіли, що вони розглянуть інший варіант "зеленої кімнати", не тільки як ігрову зону, а й кімнату, де б був доступ до інтернету. Щоб до них у будь-який час могли звернутися за допомогою. Всі дані будуть конфіденційні

Цікаво, що після такої ситуації з'явилось багато охочих, які хотіли б допомагати родинам, в яких склались складні сімейні обставини. Дмитро Ільїн зазначає, що люди телефонувати й запитувати, чим вони можуть допомогти і кожен пропонував те, що міг надати. Адже, у селі є 58 інших сімей зі складними життєвими обставинами.