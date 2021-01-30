Урок у відділку поліції: офіцер організував онлайн-навчання для школярки, яка не мала інтернету

На Хмельниччині в селі Колибаївка поліцейський офіцер Дмитро Ільїн допоміг школярці, яка майже тиждень не могла навчатися, бо родина не мала доступу до інтернету.
Джерело: Поліцейські офіцери громад в Хмельницькій області у фейсбуці
Після цього інциденту, з'явилось багато охочих людей, які хочуть допомогти родинам зі складними сімейними обставинами.
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Працюючи поліцейським офіцером громади, чоловік після проходження курсів взяв на себе зобов'язання ювенальної поліції. Через це він отримав певні знання щодо роботи з неповнолітніми та з сім'ями, в яких склались складні сімейні обставини. Поліція разом зі спеціальними службами слідкує та перевіряє, в яких умовах проживають ці діти.
Офіцер Дмитро Ільїн розповів, що вони тісно співпрацюють з освітянами. "Ми телефонуємо до них і запитуємо, хто із дітей пропускає уроки або чи є якісь проблемні ситуації", – сказав він.
Саме так поліцейський дізнався про випадок зі школяркою, яка цілий тиждень не долучалася до дистанційного навчання.
Офіцери вирішили з’ясувати, чому дитина не навчається. Виявилося, що у сім’ї відсутнє технічне забезпечення та інтернет.
Для того, аби дівчинка могла повноцінно займатись освітнім процесом на обговорення я запропонував, щоб школярка певний час навчалась онлайн у додатковому робочому приміщенні під наглядом фахівця соціальної роботи. Тоді, коли я буду на викликах, дівчинка все одно буде під наглядом когось із дорослих,
– розповів офіцер.
На таку пропозицію мама школярки погодилась. І щоб навчатися, дівчинка приходила у відділ поліції.
У відділку поліції для дівчинки заздалегідь облаштували робоче місце: поставили стіл, приготували канцелярське приладдя, під'єднали ноутбук до мережі, налаштували відповідні програми, які необхідні для онлайн-уроків.
Дівчинка так навчалася близько тижня / Фото поліцейський офіцер громади
Натомість поліцейський намагався лише контролювати цей процес збоку і не втручатись. За його словами, вчителі говорять, що дівчинка підтягнулась у навчанні та показала непогані результати.
Що планують у місті зробити надалі? У поліції розповіли, що вони розглянуть інший варіант "зеленої кімнати", не тільки як ігрову зону, а й кімнату, де б був доступ до інтернету. Щоб до них у будь-який час могли звернутися за допомогою. Всі дані будуть конфіденційні
Цікаво, що після такої ситуації з'явилось багато охочих, які хотіли б допомагати родинам, в яких склались складні сімейні обставини. Дмитро Ільїн зазначає, що люди телефонувати й запитувати, чим вони можуть допомогти і кожен пропонував те, що міг надати. Адже, у селі є 58 інших сімей зі складними життєвими обставинами.