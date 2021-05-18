Однокласник б’є, вчитель цькує, а директор бере на роботу родичів: що робити у таких ситуаціях

У школах часто стаються ситуації, коли порушують права учнів, їхніх батьків і вчителів. Зокрема, почастішали випадки булінгу та знущання, поборів тощо. Якщо це станеться з вами, вашою дитиною чи іншим учнем – читайте поради спеціалістів, що робити й куди звертатися.

Проблема №1. Однокласник цькує, б’є та ображає дитину

Досить часто у школах трапляються випадки булінгу, коли у школі учні ображають інших дітей. І часто розмови з батьками чи вчителями тут не допомагають.

До теми На Львівщині вчителька погрожувала школяру відрізати палець і змушувала їсти папір

Що робити в такій ситуації

За словами юриста Романа Корсуна, батькам насамперед треба звернутися до директора школи з письмовою заявою, у якій треба викласти ситуацію, що над дитиною здійснюють фізичне та психологічне насильство й булінг.

Заяву треба зареєструвати й отримати відмітку на своєму примірнику. Директор має одразу відреагувати на заяву, скликати комісію, яка є в школі і яка розглядає випадки булінгу,

– наголосив він.

А вже комісія повинна дослідити випадок, запросити батьків, учителів, опитати учнів у присутності батьків. Треба дізнатися, чи всі підтверджують, що така ситуація була. Якщо ситуація підтверджується – матеріали мають передати в поліцію.

Проте, якщо заява про булінг надійшла до поліції від батьків, а директор не повідомив про це, то на нього накладуть адміністративну відповідальність.

Наслідки можуть бути такими: за статтею булінгу учня накладають адміністративний штраф на батьків кривдника, якщо йому менше 16 років.

Психологиня Олена Петрушкевич каже, що іноді важко спрогнозувати, наскільки подія може бути травматичною для дитини. Це залежить від багатьох чинників.



Дитина може постраждати від булінгу / Фото 4mama

"Іноді дивуєшся, які речі дитина здатна пережити й нормально розвиватися або наскільки дитина вразлива й це руйнує її світ у нескладній ситуації. Це – індивідуально", – наголосила вона.

Як уникнути психологічної травми у дитини? На її думку, тут треба спільна робота дорослих. “Я би забрала дитину з цієї школи тільки в тій ситуації, якби не знайшла в школі дорослих, які могли б захистити її”, – додала Петрушкевич.

Якщо в моєї дитини в школі є дорослий, якому вона вірить, я б говорила з ним. Наприклад, вчителька початкової школи або психолог. Я би просила про допомогу – аби ця людина поговорила з моєю дитиною,

– запевнила вона.

Окрім того, класно, якщо дорослий скаже дитині: "Тепер я буду уважнішим, буду захищати тебе й дітей, яких ображають".

Проблема №2. З дітьми не діляться подарунками чи тортом, бо їхні батьки не здають гроші. Іноді вчителі цькують дітей за це

Нещодавно виникла ситуація, коли дівчинку не привітали з 8 березня, бо її батьки не здали гроші. Вчителька висміяла дитину перед усім класом під час виховної години за те, що батьки не здали гроші.

Що робити в такій ситуації

Юрист наголошує, що це психологічне насилля над дітьми.

Я раджу батькам у будь-яких ситуаціях звертатися насамперед до директора школи. Саме він відповідає за все, що відбувається в школі: харчування, безпечне освітнє середовище, психологічне чи фізичне насилля тощо,

– каже він.

Роман Корсун переконує, що головне завдання школи – навчати дітей.

Директор має чітко дати зрозуміти батькам, що якщо в них є потреба когось привітати чи щось відсвяткувати, що не передбачено навчальною програмою, це має відбуватися за межами закладу освіти.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов додає, що в такому випадку директор має провести службове розслідування і, якщо факти підтверджується, застосувати до вчителя дисциплінарне стягнення.

Натомість психологиня каже, що якщо в батьків є ситуації, через які вони не можуть здати гроші в школу, вони мають попередити про це дитину.

В ідеалі, вона має принаймні зрозуміти позицію батьків, хоча не зобов’язана її розділяти. А батьки мають пояснити дитині, що зроблять усе, аби це не вплинуло на її перебування в школі,

– додала вона.

За словами Олени Петрушкевич, батьки мають піти до вчительки, поспілкуватися з нею й пояснити ситуацію. Аби вона не подумала, що можна чимось дорікнути дитині або не поділитися з нею.

Читайте також Директорку ліцею у Соснівці, яка принижувала учнів за їх зовнішній вигляд, оштрафували

На її думку, ситуація загрожує дитині тільки в тому випадку, якщо в неї залишилося відчуття, що її батьки нічого не можуть зробити з тим, щоби їй не було погано.

Проблема №3. Директор просуває своїх родичів на посади в школі

Це, на жаль, теж типова ситуація для шкіл. Часто директори беруть на роботу своїх знайомих та просувають на почали родичів, а не кваліфікованих працівників.

Що робити тут

Юрист наголосив, що законом не заборонено, щоб у школі працювали родичі. Але в такому випадку є конфлікт інтересів. Наприклад, коли директор школи виписуватиме премії не для всього колективу, а лише своєму родичу.

Натомість буває, що родич працює, виконує свої посадові обов’язки й отримує заробітну плату. І тут усе гаразд.

Якщо в батьків активна позиція, і вони не хочуть із цим миритися, я раджу їм провести ревізію штатного розпису, за яким працює колектив школи. Бо часто буває, що в школі не вистачає прибиральників, а штат заповнений. Тоді виявляється, що є так звані "мертві душі",

– додав Корсунов.

Якщо в школі справді щось не так – батьки можуть звернутися до органів управління освіти, щоб ті перевірили дотримання трудового законодавства.

Проблема №4. Працівник школи домагається або гвалтує дітей

Час від часу зустрічаються і новини про те, що у школах педагоги чи працівники розбещують неповнолітніх.

Що робити в такій ситуації

Юрист наголошує, що треба одразу звертатися в поліцію, яка з'ясує, як ця людина потрапила на роботу в школу, чим вона займалася в школі, чи це перший випадок, чи замовчувало щось керівництво школи тощо.

"Тут ідеться про кримінальний злочин. Директор може тільки сприяти розслідуванню й допомогати як свідок, надавати документи, можливо, відеозаписи", – наголосив Роман Корсунов.

До теми Цілував та торкався до грудей: на Тернопільщині вчитель домагався учениць

Психологиня додає, що в такому випадку не можна просто пожаліти дитину й порадити їй забути про цей випадок. Цього недостатньо.

Причиною згвалтування не може бути те, що дитина була в короткій спідниці чи в неї були нафарбовані губи. Знову ж таки, батьки мають бути в дуже активному захисті. Дитина має розуміти, що тепер вона в безпеці,

– додає Олена Петрушкевич.

Якщо дитині страшно, до неї повертаються спогади, вона не може не думати про те, що сталося, почувається винною тощо – треба звернутися до психолога чи психотерапевта. Дитині треба пояснити, як з такими емоціями працювати.