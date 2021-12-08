Одного звільнили: черкаські освітяни отримали догани через можливий теракт у коледжі

СБУ запобігла вчиненню теракту в одному з коледжів у Черкаській області. Проте через цей інцидент троє освітян коледжу отримали догани, а одного звільнено. Все через те, що викладачі не запобігли булінгу студента, який придбав зброю для помсти.

Начальник Департаменту освіти й науки Черкаської ОДА Валерій Данилевський каже, що про інцидент освітянам повідомили ще в жовтні.

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За його словами, співробітники СБУ проводили моніторинг соцмереж і виявили в одній із них допис студента одного з технікумів у Черкасах. В групі, де навчався хлопець, можливо був присутній булінг від одногрупників. Через це хлопець придбав стартовий пістолет і погрожував ним у соціальних мережах.

Фахівці СБУ запобігли вчиненню можливого злочину. Ми зі свого боку створили комісію, яка проаналізувала систему виховної роботи в навчальному закладі, в тому числі на предмет запобігання булінгу,

– розповів Данилевський.

Результати розслідування повідомили директору. Він провів внутрішнє розслідування. За його підсумками, куратор групи та ще двоє освітян отримали догани. Ще одна особа, яка вже мала догану, була звільнена.

Додамо, що у департаменті освіти Черкаської ОДА розробили план заходів для запобігання булінгу та надіслали всім закладам – від садочків до вишів. Адже У 2021 році в області зафіксували 16 випадків булінгу в навчальних закладах.

Що відомо про можливий теракт

Слідчі СБУ з'ясували, що двоє студентів місцевого коледжу через інтернет поширювали дописи з фото- та відео матеріалами про плани щодо масового розстрілу одногрупників.

Під час обшуків у помешканнях студентів знайшли 2 пістолети, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку із доказами. Все відправили на експертизу. Слідчі відкрили кримінальну справу щодо терористичного акту. Встановлюють обставини та шукають причетних осіб.

За неофіційною інформацією, студент навчався в політехнічному технікумі в Черкасах. Хлопця цькували одногрупники. Він не скаржився ні куратору групи, ні психологу, замкнувся в собі й виношував плани помсти.