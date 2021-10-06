В одній зі шкіл на Одещині спалах коронавірусу серед вчителів: учні можуть піти на карантин

У Кілійській школі №3 на Одещині вже підтвердили 14 випадків коронавірусу серед вчителів. Кілька педагогів в реанімації, а один – у важкому стані вже третій тиждень.

Адміністрація відділу освіти не виключає, що школу можуть закрити на карантин.

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Як зараз працює школа? Наразі в цьому навчальному закладі молодші школярі вчаться в звичайному режимі, а старшокласники – на дистанційному навчанні.

Додамо, що у цій школі вакиновано лише 20 вчителів. Водночас у Кілійській школі №4 вже отримали щеплення понад 80% працівників. і повернулася до очного навчання. Кілійська перша школа також наближається до необ, школа №1 теж наблизилася до цієї позначки.

До слова, у Києві розпочалися перевірки кількості вакцинованих співробітників у школах та дитячих садочках. Кожна перевірка триває понад годину.

А все через те, що раніше столична школа № 13 не змогла підтвердити дані щодо кількості вакцинованих від COVID-19 вчителів. У частини працівників не виявилося документів, які би підтверджували щеплення. Тож учнів цієї школи можуть відправити на дистанційку.