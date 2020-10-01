В Житомирі школу №5 закривають на карантин через захворювання вчителів. Так, близько 30 педагогів пішли на лікарняний та проходитимуть тестування на COVID-19.

Про це повідомив житомирський телеканал C-TV.

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Загалом, у школі захворіло 30 вчителів, вони пішли на лікарняний. Водночас коронавірус вже підтвердився у 3 освітян. Інших вчителів лікарі також відправляють на тестування.

Натомість у департаменті освіти Житомирської міськради повідомили, що серед школярів хворих на COVID-19 поки не зафіксовано.

Проте користувачі соцмережі фейсбук обуруються через таке рішення школи. Так, дехто з них пише, що восени завжди хворіли діти і вчителі, але навчання продовжувалось.

До слова, станом на 1 жовтня у Житомирській області лабораторно підтверджено понад 6 тисяч випадків коронавірусу, з них одужало 3439 пацієнтів, померли 111 людей. За останню добу в області виявлених випадків COVID-19 – 165.