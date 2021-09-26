Журналісти опитали талановитих вчителів Павла Віктора, Валентину Гатальську та Гліба Репіча, які потрапили у десятку найкращих вчителів України від Global Teacher Prize, як вони дистанційно навчають учнів.

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Павло Віктор

Вчитель фізики Павло Віктор каже, що у Рішельєвському науковому ліцеї є свобода у виборі навчальних програм, і він цим користується. Тому послідовність викладання матеріалу на його уроках фізики відрізняється від стандартної програми.

Павло Віктор розповів, що записувати уроки він почав у 2012 році. Тоді в їх школі був локальний карантин, а учні 9 класу проходили складну тему, якої не було у підручнику.



Павло Віктор / Фото "Образователь"

Тому вчитель ввечері розповів матеріал на відеокамеру, виклав його у мережу, сказав учням, що вони мають законспектувати цей урок. У результаті практично всі діти опанували тему, показали домашні роботи після карантину і впоралися з контрольною.

Згодом Рішельєвський ліцей вирішив придбати професійну знімальну та монтажну апаратуру і встановити її в кабінеті фізики. Вчителі почали проводити уроки на ютубі в прямому ефірі. Ці записи лишаються на цій платформі, щоб учні могли їх переглядати.

Спочатку я записав курс фізики для старшої школи. Коли завершив останній урок і видихнув, 11-класники випустились, я взяв 7 клас – і знову карантин. Що ж, треба записувати уроки для них — так додався курс для основної школи. Загалом в мене записаних 720 уроків,

– каже вчитель.

За його словами, щоб дистанційне навчання було ефективним, воно має мінімально відрізнятися від живого уроку. Так, у Павла Віктора – не спеціально записані й змонтовані відео, а звичайні уроки.

"Коли я помиляюся — це все іде в запис: діти відповідають, допомагають мені проводити досліди, розв’язують задачі. А головне — діти виправляють мої помилки", – додає вчитель.

Павло Віктор впевнений, що вчитель має добре ставитися до своїх учнів і довіряти їм. Він, наприклад, разом з учнями влаштовують багато веломандрівок, беруть участь у змаганнях, навчальних експедиціях, відкривають цікаві місця в різних куточках України.

Валентина Гатальська

Вчителька англійської мови каже, що вчитель має бути незалежним у використанні методів навчання.



Валентина Гатальська / Фото liga.net

Вчителька розповіла, що у 1992 році відкрилася гімназія "Троєщина", одна з перших у Києві, і вона разом із групою вчителів прийшла туди працювати.

Спочатку не було ні підручників, ні приладдя. Весь роздатковий матеріал для маленьких я створювала сама. А коли матеріалу назбиралося чимало, ми з колегою створили посібники, навіть видали їх. Ми були вільні в розробці своєї методики навчання,

– каже пані Валентина.

У 1995 році вчителька вже мала і відео, і різноманітні електронні енциклопедії. Тому попросила програмістів розробити для неї інструмент, за допомогою якого вона може створювати свої мультимедійні уроки. Тепер школа має систему "Елантес" із бібліотекою навчальних модулів для учнів з 5 по 11 клас.

Довідка! " Елантес" складається з електронної платформи, медіатеки мультимедійних навчальних курсів, методики викладання, рейтингової системи оцінювання і технології створення мультимедійних уроків.



Технологія дає можливість максимально індивідуалізувати навчання кожного учня в групі й водночас управляти навчальним процесом у класі згідно з програмами і форматами шкільного навчання.

За словами вчительки, учні працюють у своєму темпі за комп’ютерами. Після завершення учнівська робота автоматично перевіряється і оцінюється. Це дає можливість відразу виявити та пояснити учням їхні помилки.

Молоді вчителі мають зрозуміти, в чому їхня суперсила, і створити свою методику. І ці свої найкращі методи систематизувати так, щоб надалі ними користуватись і вдосконалювати. Головне – вірити в себе,

– вважає Валентина Гатальська.

Гліб Репіч

Учитель хімії Гліб Репіч працює у приватній школі, де немає купи папірців, які потрібно заповнювати вчителю, та паперових журналів – усе в електронному форматі. Це дуже спрощує життя, вчитель має більше часу, щоб спілкуватися з учнями і створювати уроки.



Гліб Репіч / Фото liga.net

За його словами, в очному навчання якість освіти залежить від викладацького складу, який працює в певній школі. Якщо дитина мешкає у великому місті, у неї в більшості випадків є варіант, яку школу обрати. Але якщо дитина із села – вона не має вибору.

Саме тому я в команді з іншими вчителями нашої школи реалізували амбітний проєкт – ми створюємо профільні курси природничих дисциплін онлайн. Таким чином дитина, незалежно від місця її проживання, може отримати якісні знання з профільного предмета,

– каже Гліб Репіч.

Він наголосив, що це цілий дистанційний курс – там є тести для самоперевірки, контрольні та навіть консультації вчителя.

Окрім уроків за програмою, в його дистанційній школі передбачені онлайн-консультації. Вчитель показує дітям, у яких формах реальна хімія зустрічається в житті, розповідає про сучасні технології, як-от батарейки в наших смартфонах.

"Коли переходжу до сучасних зразків, це значно спрощує контакт між учителем і учнями — вони розуміють, для чого це вчити. У своїй школі відчуваю повну незалежність: роблю так, як вважаю за потрібне, і це приносить результат", – каже Гліб Репіч.

За словами вчителя, в першу чергу дітей треба зацікавити. Він навіть нещодавно почав знімати відео в тік-ток. На цю думку його наштовхнула одна учениця – вона зауважила, що телебачення школярі не дивляться, а от на тік-ток вчителя побачать.

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Гліб Репіч робить відео про хімію тривалістю до хвилини, і це спрацювало. Він дуже швидко набрав 150 тисяч підписників. При тому відео він робить українською.

"Учні прагнуть бути схожими на відомих тіктокерів. А коли на тіктокера схожий їхній учитель, це одразу викликає інтерес. Саме особистий приклад вчителя дає мотивацію учням", – додав він.

До слова, у жовтій зоні школи можуть переходити на дистанційку. Проте уряд дозволив офлайн-навчання у будь-які зоні для категорії деяких дітей. Так, навіть у червоній зоні навчатися очно можуть учні 1 – 4 класів, вихованці садочків та спеціальних закладів освіти.