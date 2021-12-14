У лінолеумі дірки – одна дитина вже травмувалася, спіткнувшись про краї покриття, що стирчать. Про це розповіла мама одного з п'ятикласників Нонна Ягушевська.

До теми Жахливі умови у шкільних туалетах: хто винен і що робити – інструкція від омбудсмена

Дірявий лінолеум у класі

Конфлікт спалахнув у школі №96 у Святошинському районі Києва. Батьків не пускають до закладу через коронавірус, проте одній мамі вдалося зайти до будівлі та зробити фото класу, де займаються їхні діти.

Знімок шокував батьків п'ятикласників – підлога у приміщенні у жахливому стані.

У лінолеумі на підлозі зяють дірки, а його краї стирчать. Одна дитина вже травмувалася, зачепившись за них,

– каже мама Нонна Ягушевська.



Так виглядає підлога у 5-Б класі / Фото з фейсбуку

Директорка почала погрожувати

Делегація батьків пішла до директорки школи Лариси Жук, щоб дізнатисяя, чому діти навчаються у такому класі. Керівниця школи заявила, що у цьому проблеми не бачить.

Вона заборонила батькам звертатися за допомогою в районо чи депутатів, погрожуючи тиснути на класного керівника у разі звернення до будь-кого,

– обурилася Нонна Ягушевська.

Директорка також зазначила, що під час зимових канікул вона поставить на підлозі заплати.

Реакція користувачів соцмережі

Користувачі обурилися інцидентом і реакцією директорки.

"Розуму незбагненна логіка погроз директора і страх батьків нашкодити вчителю скаргами в РУО. Філія Талібана якась", – зазначила Ірина Кільдей.

Інші користувачі звернули увагу автора носту на те, що на капітальний ремонт школи цього року було передбачено 700 тисяч гривень – така цифра вказана у документі на сайті закладу. Користувачка вважає, що саме з цієї причини директорка і заборонила батькам кудись звертатися.

Проте батьки таки звернулися до всіх можливих інстанцій. Днями Нонна Ягушевська повідомила, що справа зрушила з мертвої точки – дітям поки проводять уроки у бібліотеці, тож, можливо, підлогу замінять.

До слова, нещодавно батьки поскаржилися на жахливі умови у класах київської школи №162. Мовляв, учні там на уроках дихають хлоркою та вчаться в класах із полущеними стінами та грибком. Фото та деталі – читайте у статті.