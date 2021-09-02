В одеському університеті Мечникова під час лекції на студентів впала стеля: відео

На другий день навчання в Одеському національного університеті імені Мечникова впала стеля. В аудиторії перебували люди, але ніхто не постраждав.

Інцидент стався просто під час лекції в аудиторії №5, де сиділи десятки студентів.

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Очевидці розповіли, що ніхто з студентів, які в цей час слухали лекцію, не постраждав.

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До слова, у Києві на бульварі Шевченка студентку, яка спізнювалася на пари, збило авто. Toyota. Дівчина сильно травмувалась, її одразу забрала швидка. Деталі та відео – тут.