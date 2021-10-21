Одеським школярам хочуть заборонити користуватися телефонами на уроках

Під час засідання комісії Одеської міськради з питань освіти запропонували ухвалити рішення про заборону учням користуватися мобільними телефонами на урока. Зокрема, можуть розробити відповідні правила для шкіл.

Учням заборонять користуватися телефонами на уроках

Підняла тему депутатка від ОПЗЖ Олена Вододюк та попросила заборонити дітям користуватися телефонами під час уроків.

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За її словами, такі дії учнів (використання мобільних телефонів) породжує величезну неповагу до вчителів.

Хочу з’ясувати, чи є можливість якимось документом, наказом чи розпорядженням на розсуд директора школи заборонити телефони – не забрати, а просто вимкнути чи забрати його з парт учнів на час уроку,

– сказала вона.

Пропозицію підтримали інші члени комісії. Вони наголосили, що це сильно відволікає учнів, а також вчителів, і так далі тривати не може. Тому необхідно придумати якісь обмеження щодо використання даних гаджетів.

Телефони у дітей не забиратимуть

На засіданні була присутня глава міського департаменту освіти Олена Буйневич. Вона зазначила, що проти заборони телефонів. За її словами, забирати телефони у дітей – незаконно, оскільки вони є їх особистою власністю.

Але, на її думку, це питання дійсно серйозне, бо діти часто відволікаються на телефони під час уроку.

Ми розробили пам’ятку для дітей про те, що стосується благодійної допомоги.

Єдине, що можна зробити, це включити в правила внутрішнього розпорядку шкіл вимога, щоб перед початком уроку діти вимикали телефони або переводили їх в беззвучний режим, а також ховали в рюкзаки або сумки,

– запевнила вона.

Буйневич додала, що депутати не ставлять за ціль забирати телефони в дітей, адже проти цього будуть всі. Але правила, щоб діти ховали телефони під час уроку, мають працювати кожному закладі освіти.

Департамент освіти і науки Одеської міськради підтримав це і вийде з такою ініціативою. Відповідний документ-пам’ятку депутати вирішили розробити протягом найближчого місяця.

Це незаконно. Юрист громадської організації "Батьки SOS" Роман Бондаренко наголосив, що у дитини точно такі ж права, як у дорослого. "Давайте уявимо, що директор забирає телефони у вчителів і каже: ви сьогодні не користуєтеся телефонами в школі. Та ж ситуація з дітьми, коли у них відбирає телефон учитель. Це все порушення прав", – зазначає експерт.

До слова, у В'єтнамі учень п'ятого класу помер після вибуху телефона. Він використовував свій мобільний на онлайн-уроці, коли той раптово вибухнув і підпалив його одяг. Хлопчика врятувати не вдалося.