Такий указ видав президент Володимир Зеленський. А Кабінет міністрів України підтримав його на засіданні.
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Відтепер виш має назву – Національний університету "Одеська політехніка".
Його заснували у 1918, він вважається найстарішим технічним закладом вищої освіти на півдні України. Серед співробітників університету є лауреат Нобелівської премії, 20 лауреатів державних премій та 4 героя праці.
Указ президента України / Фото Олексія Гончаренка
Попередні назви вишу:
- Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ);
- Одеський державний політехнічний університет (ОДПУ);
- Одеський політехнічній інститут (ОПІ);
- Одеський індустріальний інститут (ОІІ).
Зазначимо, що минулого року МОН вирішило реорганізувати Одеський національний політехнічний університет та Севастопольський національний технічний університет. ЇХ приєднали до новоутвореної "Одеської політехніки".
Так, студенти, які навчалися в вищезазначених реорганізованих університетах автоматично продовжили навчання у "Одеській політехніці".