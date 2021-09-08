Такий указ видав президент Володимир Зеленський. А Кабінет міністрів України підтримав його на засіданні.

До теми Скандал у херсонському виші: колишня викладачка звинуватила керівництво у махінаціях з виплатами

Відтепер виш має назву – Національний університету "Одеська політехніка".

Його заснували у 1918, він вважається найстарішим технічним закладом вищої освіти на півдні України. Серед співробітників університету є лауреат Нобелівської премії, 20 лауреатів державних премій та 4 героя праці.



Указ президента України / Фото Олексія Гончаренка​

Попередні назви вишу:

Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ);

Одеський державний політехнічний університет (ОДПУ);

Одеський політехнічній інститут (ОПІ);

Одеський індустріальний інститут (ОІІ).

Зазначимо, що минулого року МОН вирішило реорганізувати Одеський національний політехнічний університет та Севастопольський національний технічний університет. ЇХ приєднали до новоутвореної "Одеської політехніки".

Так, студенти, які навчалися в вищезазначених реорганізованих університетах автоматично продовжили навчання у "Одеській політехніці".