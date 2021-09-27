Одеситка скаржиться, що в учнів болить голова через вакциновану вчительку: її висміяли в мережі
Джерело:спільноті Odessa_hello в інстаграмі
Мешканка Одеси поскаржилася в соцмережі, що у її сина нібито болить голова, коли він наближається до своєї вакцинованої вчительки. Натомість користувачі висміяли слова мами та поспівчували її синові.
Жінка стверджує, що останнім часом у її дитини все частіше почала боліти голова. За її словами, аналогічна проблема нібито є і у однокласників дитини.
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Вона вважає, що у дітей болить голова, коли вони нібито сідають на найближчі до вчительки парти або спілкуються з нею.
У знайомих матусь аналогічна ситуація. Я підозрюю, що причина головного болю у дітей – "вакциновані вчителі",
– написала вона.
Скарга мами на вакцинованих вчителів / Скріншот посту
Слова одеситки висміяли
Тому мама звернулася до підписників спільноти за порадою: "Що робити??? Як захистити дитину”.
Натомість у мережі висміяли жінку з її скаргою:
- "А Wi-Fi ще діти не ловлять від вчителя?",
- "Так, піду перевірю себе на блютуз, може, зможу себе використовувати замість колонки",
- "А GPS-функція є? Я б чоловіка вакцинувала і спостерігала, де пересувається",
- "І ці люди дбають про дітей", "Шкода дитину цієї матері",
- "Ох вже ця вакцинація... вакцинуються одні, а побічні явища з головою у інших... я не вірю, що це не прикол... невже так все погано?",
- "Батьки женуть, їм самим ще треба в школі сидіти і вчитися!".
Деякі підписники припустили, що голова у дітей може боліти через різкий запах парфуму у вчительки або, можливо, вона голосно говорить.
Ще один з користувачів припустив, що в школі могли зробити ремонт, і запах фарби провокує головний біль: "Фарба на підлогах, або щось там... Оновлення після ремонту".
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До слова, в Україні набуде чинності наказ МОЗ, який передбачає обов’язкову вакцинацію освітян проти коронавірусу. Цікаво, що до списку внесли вчителів, вихователів, викладачів коледжів та профтехів, але оминули викладачів вишів.