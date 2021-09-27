Жінка стверджує, що останнім часом у її дитини все частіше почала боліти голова. За її словами, аналогічна проблема нібито є і у однокласників дитини.

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Вона вважає, що у дітей болить голова, коли вони нібито сідають на найближчі до вчительки парти або спілкуються з нею.

У знайомих матусь аналогічна ситуація. Я підозрюю, що причина головного болю у дітей – "вакциновані вчителі",

– написала вона.



Скарга мами на вакцинованих вчителів / Скріншот посту

Слова одеситки висміяли

Тому мама звернулася до підписників спільноти за порадою: "Що робити??? Як захистити дитину”.

Натомість у мережі висміяли жінку з її скаргою:

"А Wi-Fi ще діти не ловлять від вчителя?",

"Так, піду перевірю себе на блютуз, може, зможу себе використовувати замість колонки",

"А GPS-функція є? Я б чоловіка вакцинувала і спостерігала, де пересувається",

"І ці люди дбають про дітей", "Шкода дитину цієї матері",

"Ох вже ця вакцинація... вакцинуються одні, а побічні явища з головою у інших... я не вірю, що це не прикол... невже так все погано?",

"Батьки женуть, їм самим ще треба в школі сидіти і вчитися!".

Деякі підписники припустили, що голова у дітей може боліти через різкий запах парфуму у вчительки або, можливо, вона голосно говорить.

Ще один з користувачів припустив, що в школі могли зробити ремонт, і запах фарби провокує головний біль: "Фарба на підлогах, або щось там... Оновлення після ремонту".

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До слова, в Україні набуде чинності наказ МОЗ, який передбачає обов’язкову вакцинацію освітян проти коронавірусу. Цікаво, що до списку внесли вчителів, вихователів, викладачів коледжів та профтехів, але оминули викладачів вишів.