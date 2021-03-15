В Одесі учні старших класів переходять на дистанційне навчання – на невизначений період

Починаючи з 15 березня учні 5 — 11 класів одеських шкіл переходять на дистанційне навчання. Скільки це триватиме – наразі невідомо. Молодші класи вчитимуться, як зазвичай.

Рішення перевести школярів на дистанційне ухвалили на засіданні комісії надзвичайних ситуацій 11 березня. Згодом остаточно це затвердили на засіданні оперативного штабу Одеської міськради.

До теми Не всі полюбили онлайн-навчання: експерт розповів, як змінилася освіта за рік карантину

Також у департаменті освіти рекомендували школам піти на весняні канікули з 22 по 26 березня.

Інші деталі

Як розповіла заступниця директора Департаменту освіти та науки Одеської міськради, дистанційне навчання триватиме до особливого розпорядження. Натомість учні 1 – 4 класів продовжать навчання з чіткими дотриманнями протиепідемічних обмежень, повідомляє місцеве видання "Думская".

Також на засіданні оперативного штабу розповіли, що станом на 15 березня в дошкільних навчальних закладах міста через ріст захворюваності на ГРВІ та COVID-19 закрито 11 груп.