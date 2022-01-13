В Одесі учнів припинили годувати у школах: що сталося

З початку нового семестру у 12 школах Одеси тимчасово припинили надавати харчування учням молодших класів. Батьки школярів обурюються через таку ситуацію.

Чому дітей припинили годувати

Директор департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич розповіла, що постачальник послуги сніданків та обідів відмовився продовжувати співпрацю зі школами.

До теми Українські школи з 1 січня 2022 переходять на нове харчування: що зміниться

Через це довелося знову оголошувати закупівлю.

Коли діти знову будуть харчуватися у школах? Годувати учнів розпочнуть лише через два тижні – з 1 лютого.

Батьки обурені

Батьки обурені тим, що діти змушені щодня носити їжу з собою та харчуватися бутербродами. Так, мами першокласника зі школи № 52 опублікувала скаргу в Єдиному центрі звернень громадян.

Директорка школи відповіла, що нову організацію харчування не визначили через тривалі свята. Проте Олена Буйневич запевнила, що свята тут ні до чого.

До слова, цього тижня в українських школах запрацювала нова система харчування. Багато учнів задоволені змінами, проте у деяких школах діти відмовляються їсти нові страви. За їх словами, їжа стала не смачна, адже зі звичних страв прибрали цукор і сіль.

Куди скаржитися батькам учнів

Перш за все, засновник нового меню Євген Клопотенко радить батькам передивитися норми нового харчування (зробити це можна за посиланням). Якщо їжа не відповідає прописаним тезам, то це порушення.

Якщо у вашій школі оголосили, що там тепер складають меню за Євгеном Клопотенком. Ви можете подивитися, які страви я розробив, який вони мають вигляд та перевірити, чи схоже воно на їжу у вашій школі. Якщо є невідповідності, то це порушення,

– каже кухар.

Якщо батьки знайшли порушення, то можуть попросити пояснень в адміністрації школи. Якщо школа не реагує – звернтайтеся до ДПСС. Для цього вони створили спеціального чат-бота у телеграмі.

Яким є нове шкільне харчування

Якщо у вас є претензії до раціону дитини, просіть її робити фото, фіксуйте все та надсилайте скаргу до Держпродспоживслужби. На їхньому сайті в розділі " Звернення громадян " є всі контакти та зразок скарги.

З 1 січня школи перейшли на нове меню для учнів – з овочами, фруктами та іншими корисними стравами. Для цього шеф-кухар Євген Клопотенко розробив для шкіл 160 нових страв, в яких обмежено кількість солі та цукру, а збільшено кількість м’яса, овочів і фруктів.

Наразі передбачено, що меню має бути чотиритижневим для різних сезонів (осіннє, зимове, весняне і літнє). Це дозволить урізноманітнити раціон.

Ковбаси, паштети та сосиски замінять стравами з риби та м’яса. Буде більше фруктів та овочів, зокрема бобових, кисломолочної продукції. Водночас "швидкі перекуси" замінять, до прикладу, на горіхи, сухофрукти та злакові батончики.

Чим заборонено годувати дітей у школах: