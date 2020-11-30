В Одесі всі учні 5 – 11 класів з вівторка, 1 грудня, перейдуть на дистанційне навчання. Воно буде тривати два тижні, а згодом учнів можуть повернути до очного навчання.

А все через те, що в останній тиждень у школах спостерігається зростання захворюваності COVID-19. Про це заявила директорка департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич, повідомляє міськрада.

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За її словами, ще тиждень тому в Одесі була досить стабільна ситуація, проте з того часу вже закрилися 70 класів (а це вдвічі більше, ніж було минулого тижня).

Наразі закрито повністю чотири школи і 223 класи, причому хворіють не стільки діти, скільки педагоги. У 190 вчителів виявили COVID-19, у більш ніж 200 – ГРВІ. Таким чином понад 400 вчителів і вихователів вибули з ладу,

– зазначила Буйневич.

Тож, учнів 5 – 11 класів переводять на дистанційне навчання з 1 по 11 грудня 2020 року. Водночас початкова школа поки продовжить роботу в звичайному режимі.

Директорка департаменту освіти в Одесі запевнила, що школи готові до дистанційного навчання, але вони сподіваються за два тижні розірвати ланцюжок захворюваності та дати можливість хворим педагогам відновитися.

До слова, в Одесі майже 20 тисяч людей захворіли на COVID-19. Лише за останню добу, 29 листопада, виявили ще 386 хворих на коронавірус.