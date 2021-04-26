В Одесі учні повертаються за парти, але навчання буде змішаним

Одеса переходить з червоної до жовтої зони через покращення ситуації з COVID-19. Тож, учні повертаються до навчання, але воно буде у змішаній формі.

Вже з вівторка, 27 квітня, учні 5 – 11 класів повертаються за парти, але навчання буде відбуватися у змішаному форматі.

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Голова департаменту освіти і науки Одеси Олена Буйневич наголосила, що діти розпочинають з 27 квітня очні заняття з використанням змішаного навчання.

Це означає, що предмети, які не вимагають постійної уваги вчителя, діти будуть вивчати дистанційно. Але здебільшого уроки проходитимуть стаціонарно. Така практика у нас була у вересні, тому наразі вже є алгоритм роботи,

– наголосила вона.

Водночас учні 1 – 4 класів, які перешли на дистанційне навчання за бажанням батьків, можуть й надалі навчатися онлайн. Додамо, що на дистанційному навчанні зараз перебуває 158 класів початкової школи.

Крім того, в Одесі значно скорочується число закритих груп у дитячих садках – наразі закриті лише 30 груп, а минулого тижня їх було 56.

До слова, з 25 квітня Одеса перейшла у жовту зону карантину. Тепер там можуть працювати заклади громадського харчування до 24 години, а також проводити спортивні та масові заходи при 50% заповненості залів.

Станом на 26 квітня на Одещині виявили всього 397 випадків захворюваності на COVID-19. Загалом в Одеській області захворіла 131 509 людей, одужало – 94 249 осіб.