Директорка департаменту освіти і науки міськради Олена Буйневич розповіла, що минулого навчального року понад 600 дітей перейшли на онлайн-навчання.

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За її словами, здебільшого це учні, які за станом здоров’я мали бути максимально убезпечені від коронавірусної інфекції.

Так само навчатися онлайн ці діти зможуть і з 1 вересня. Олена Буйневич зауважила, що для зарахування учня до відповідного онлайн-класу, батькам потрібно буде переглянути, в якій саме школі навчається паралель дитини.

За запитами родин ми продовжимо цю практику і наступного року. Ті школи, які визначені базовими для проходження дистанційного навчання, прийматимуть заяви від батьків у серпні,

– заявила вона.

Буйневич такого додала, що після цього дітей будуть зараховувати, а наприкінці серпня проводитимуться збори, де батьки познайомляться з усіма викладачами.

Окрім того, як запевнила директорка департаменту, місце дитини в школі, з якої її переведуть, буде за нею зберігатися.

До слова, моніторинг якості дистанційної освіти у квітні 2021 року показав, що рівень онлайн-навчання на 10 – 15% покращився, у порівнянні з минулим роком, і становив 70 – 75%. Тож критичного падіння якості в освіті немає.